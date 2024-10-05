«Ницца» — «ПСЖ». Конкуренция между Сафоновым и Доннаруммой пойдёт на пользу

6 октября состоится матч 7-го тура Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.71. Успех «орлят» оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 6 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ницца» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ» (06.10.2024)

6 октября состоится встреча, которая закроет программу 7-го тура чемпионата Франции. На стадионе «Альянц Ривьера» померяются силами местная «Ницца» и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.

Для «Ниццы» привычно располагаться в верхней части турнирной таблицы, но борьба за чемпионство уже много лет обходит клуб стороной. Практически каждый год руководство меняет тренера и производит корректировки состава. Временами это приносит плоды, но глобально ситуация не меняется.

Старт нового сезона совсем не задался. В чемпионате Франции подопечные Франка Эза уступили «Осеру» (1:2) и «Марселю» (0:2), а также не смогли обыграть «Тулузу» (1:1) и «Ланс» (0:0). Им удалось победить только располагающиеся в самом низу турнирной таблицы «Анже» (4:1) и «Сент-Этьен» (8:0).

Можно было бы списать плохие результаты на участие в Лиге Европы, но и на международной арене «Ницца» пока что выступает неудовлетворительно. Сначала она дома сыграла вничью с нестабильным «Реалом Сосьедад» (1:1), а затем разгромно уступила «Лацио» (1:4).

Радует болельщиков «орлят» разве что Марцин Булка, и то не всегда. В шести встречах в Лиге 1 польский голкипер совершил 25 сейвов, но после прекрасного выступления во встрече последнего тура первенства с «Лансом» вратарь совсем неудачно сыграл в матче с «Лацио». У него накопилась усталость.

«ПСЖ» может устроить «Ницце» разгром. В чемпионате Франции он доминирует. Парижане возглавляют турнирную таблицу первенства, что уже давно привычно. Они потеряли очки только в игре с «Реймсом» (1:1) на выезде, хотя смотрелись намного предпочтительнее соперника.

Для Матвея Сафонова встреча с «Реймсом» стала дебютной в чемпионате Франции. Следом он выдал отличное выступление в матче с «Ренном» (3:1). После игры болельщики скандировали имя россиянина. У него есть неплохие шансы стать первым номером, но выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы будет непросто.

Итальянский голкипер допустил две результативные ошибки, которые привели к поражению во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). На Доннарумму обрушился шквал критики. Даже Луис Энрике отметил, что Джанлуиджи показал уровень ниже требуемого. Правда, он также добавил, что все сыграли хуже.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, что ошибки Доннаруммы не приблизили Сафонова к основе «ПСЖ». От считает, что у россиянина хорошие шансы стать первым номером красно-синих, но один только матч итальянца с «Арсеналом» ничего не решает.

Возможность проявить себя россиянину предоставилась из-за травмы Доннаруммы, класс и опыт выступления на высоком уровне которого никто не отменял. Задача Сафонова — воспользоваться нестабильностью конкурента и хорошо выступить в своих матчах.

Заключить пари на то, что «ПСЖ» победит «Ниццу» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20. Парижанам необходимо исправиться после поражения от «Арсенала». Луис Энрике наверняка проведёт работу над ошибками и хорошо настроит подопечных на игру.

Важно, что разрешился конфликт тренера с лидером парижского клуба — Усманом Дембеле, не попавшим даже в заявку на игру с «Арсеналом». Энрике вернул француза в состав. Сообщается, что он сможет сыграть уже в грядущем матче. В текущем сезоне форвард принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 6 октября 2024 года

Такая «Ницца» выглядит безобидно. У неё совершенно не задалось начало сезона. Вполне вероятно, потребуется вмешательство руководства. Может дойти до смены тренера, потому как Франк Эз не справляется. У «ПСЖ» назревает повышение градуса конкуренции за звание первого номера. Плюс вернулся в состав лидер, и надо оправдаться перед болельщиками за первое поражение в сезоне. Красно-синие должны быть по-хорошему разозлены и нацелены на уверенную победу. К защите и голкиперу у Энрике наверняка будут высокие требования.

Ставка: «ПСЖ» победит и не пропустит за 3.20.