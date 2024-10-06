Экспресс с коэффициентом 7.78: «Бавария» и «Атлетико» дважды не ошибаются

По крайней мере в этом сезоне. Мюнхенцам и мадридцам нужно реабилитироваться за поражения в Лиге чемпионов.

Сегодня ещё наслаждаемся матчами своих любимых команд, а потом они уходят на международный перерыв. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.78.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бавария»

«Орлы» очень бодро стартовали в новом сезоне. В восьми официальных матчах франкфуртцы потерпели всего одно поражение – от дортмундской «Боруссии» (0:2). Случилось оно ещё в 1-м туре Бундеслиги. Причём сил «Айнтрахта» хватает как на внутреннюю арену, так и на Лигу Европы. В минувшей встрече он обыграл «Бешикташ» (3:1).

А вот «Бавария» подходит к предстоящему матчу в подавленном состоянии. После пяти побед подряд во всех официальных встречах мюнхенцы потеряли темп. Всё началось с ничьей в матче с «Байером» (1:1). «Красные» были гораздо интереснее и лучше в нападении, но реализация подкачала. В последней игре подопечные Венсана Компани уступили «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов.

Вновь «Бавария» много атаковала, била по воротам, но не смогла реализовать ни одного момента. Сколько злости будет у Кейна и его одноклубников. Жаль, что, даже если «красных» прорвёт в нападении, это не гарантирует им победы. «Айнтрахт» классно играет в этом сезоне. Лучше поставим на тотал больше 3.5 мяча за 1.92.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан»

«Фиорентине» в прошлом матче Лиги конференций пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть ТНС (2:0). Глобальная разница в классе, колоссальное преимущество по всем линиям, но забить удалось лишь дважды. Да и то после 65-й минуты. Именно так «лилии» добыли свою первую победу в основное время в новом сезоне. В Серии А «фиолетовые» завершили вничью четыре из шести встреч.

В первенстве дела у «Милана» идут получше. «Дьяволы» занимают четвёртое место в таблице. Они выиграли три последние встречи. В том числе команда победила в миланском дерби с «Интером» (2:1). Пусть в Лиге чемпионов красно-чёрные дважды проиграли, но уровень соперников был высок.

Мы предлагаем поставить, что «Милан» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, за 1.62. «Лилии» пока далеки от идеальной формы и страдают из-за слабой реализации, но уверенно цепляются за результат. «Дьяволы» немного сильнее, но на выезде после встречи с «Байером» будут явно не в лучших кондициях.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

Для «Реала Сосьедад» этот сезон получается скомканным. Явно не на такую игру рассчитывал Иманол Альгуасиль. Прошло уже восемь туров в Примере, а бело-голубые добыли всего две победы. Они закономерно находятся на 15-й строчке в турнирной таблице. В последней встрече в Лиге Европы вообще проиграли «Андерлехту» (1:2).

«Атлетико» пока не на что жаловаться, как минимум в чемпионате Испании. «Матрасники» не проиграли ни одного из восьми матчей первенства. Даже встречу с «Реалом» завершили вничью – 1:1. Однако в последней игре в Лиге чемпионов уступили «Бенфике» (0:4). Это поражение стало первым в сезоне для команды.

Поэтому «Атлетико» будет мотивирован на предстоящий матч, а «Реал Сосьедад» просто в очень плохой форме. Вряд ли он способен навязать реальную борьбу «матрасникам» в таком состоянии. Есть проблемы как с реализацией, так и с обороной. Поставить на победу мадридцев можно за 2.50.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Айнтрахт» — «Бавария» за 1.92.

Ставка 2: «Милан» не проиграет «Фиорентине» и тотал больше 1.5 мяча за 1.62.

Ставка 3: победа «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» за 2.50.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.62 Х 2.50 = 7.78.