Кучеров — «машина», но фаворит — Бобровский! В Атлантическом дивизионе НХЛ всё по-старому

Новый сезон НХЛ должен подарить массу эмоций. Многие команды претерпели значительные изменения, которые могут оказать большое влияние на лигу. Давайте попробуем выяснить, у каких клубов наибольшие шансы стать победителями Атлантического дивизиона.

Сделать выбор будет непросто. Сразу же можно отсеять «Монреаль», «Детройт», «Оттаву» и «Баффало». Вряд ли эти команды смогут навязать реальную борьбу в таблице «Флориде», «Тампа-Бэй», «Бостону» и «Торонто».

Шансы «Монреаля» даже на выход в плей-офф уже здорово пошатнулись. Получил серьёзную травму один из его лидеров — Патрик Лайне. В «Баффало» вернулся Линди Рафф, но команда начала сезон с разгромного поражения от «Нью-Джерси» (1:4). «Оттава» и усилившийся Владимиром Тарасенко «Детройт» выглядят поинтереснее, но их конкурентоспособность также оставляет желать лучшего.

Один в поле не воин! Кучеров это подтвердит

«Тампа-Бэй» замыкает тройку главных претендентов на победу в Атлантическом дивизионе, по мнению букмекеров. Её шансы оценили в 5.50. Команду покинул многолетний лидер — Стивен Стэмкос, носивший капитанскую повязку «молний» с 2014 года.

Новым капитаном «Тампа-Бэй» был назначен не Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона-2023/2024 и выигравший «Арт Росс Трофи», а Виктор Хедман. Россиянин оказывал огромное влияние на игру команды. Тащил её чуть ли не в одиночку, однако всего этого оказалось недостаточно.

Несмотря на старания Кучерова, а также невероятного Андрея Василевского, «Лайтнинг» не сумели пробраться дальше первого раунда Кубка Стэнли и заняли лишь четвёртое место в таблице Атлантического дивизиона.

Остону Мэттьюсу не везёт

В победу «Торонто» верится уже больше. Клуб здорово укрепил состав, подписав качественных защитников и выигравшего с «Металлургом» Кубок Гагарина Никиту Гребёнкина, но он начнёт сезон в фарм-клубе. Плюс на должность главного тренера был назначен опытный Крэйг Берюбе.

У «Мэйпл Лифс» сформировался отличный потенциал. Большая четвёрка во главе с Остоном Мэттьюсом получила в подспорье ряд классных хоккеистов и умеющего мотивировать Берюбе. Проблема в том, что на команде повис ярлык неудачника. Ей необходимо менять подход и менталитет. Поставить на победу «Торонто» в Атлантическом дивизионе можно с коэффициентом 4.30.

«Бостон» теряет глубину состава

Если «Торонто» укрепился, то «Брюинз» больше потеряли. У них намечается возникновение проблемы с вратарской позицией. Надёжный Линус Улльмарк перебрался в состав «Оттавы». А всего команду покинули девять хоккеистов, в то время как приобретено было только шесть.

Подписание Никиты Задорова и Элиаса Линдхольма — хорошие ходы, но по существу глубина и качество состава у «Бостона» не повысились. В его победу в Атлантическом дивизионе верится меньше. Поставить на это событие можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00.

Бобровский выдвигается за новым трофеем

Чемпион подготовился к новому сезону хорошо. Сергей Бобровский, Сэм Райнхарт, Александр Барков и Мэттью Ткачук идут на новый заход за трофеями. «Пантерз» расстались с Брэндоном Монтуром, но ему на замену был приобретён Нейт Шмидт. Работу клуба на трансферном рынке можно оценить как хорошую.

У «Флориды» есть отличные шансы защитить звание победителя Атлантического дивизиона. Команда очень хорошо укомплектована, ей нужно минимум времени на адаптацию к переменам, заметных уязвимых мест нет. Хотя многое будет зависеть от тонуса Сергея Бобровского.

Пока что поводов усомниться в российском голкипере нет. 36-летний вратарь много тренируется и всегда выступает с отменной самоотдачей. Всё остальное — дело техники. Поставить на победу «Флориды» в Атлантическом дивизионе можно с коэффициентом 3.30.

Ставка: «Флорида» выиграет Атлантический дивизион за 3.30.