«Торпедо» — «Куньлунь». Игорь Ларионов бьёт рекорды результативности

Автозаводцы выиграли последние четыре матча с общим счётом 25:7. У них мёртвая хватка.

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. Шансы «драконов» эксперты оценили в 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» 7 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» (07.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

В КХЛ начинается интересная пора. Команды обретают стабильность. На 7 октября запланировано пять встреч. В одной из них на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местный «Торпедо» примет «Куньлунь». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

После четырёх досадных поражений подряд во встречах с сильными соперниками нижегородцы получили возможность отдышаться. Календарь стал проще, дела пошли на поправку. Команда поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы Западной конференции, одержав четыре победы кряду.

Подопечные Игоря Ларионова уверенно обыграли как раз «Куньлунь» (4:2), «Адмирал» (4:2), «Амур» (7:2) и «Барыс» (10:1). Автозаводцы стали восьмой командой, забросившей в одном матче КХЛ не менее 10 шайб и второй — с 10 разными авторами шайб в одной встрече.

Кроме того, игра с «Барысом» стала памятной для Дмитрия Кагарлицкого. Он достиг отметки в 500 набранных очков. Нападающий стал лишь девятым игроком в истории, добравшимся до данного рубежа в КХЛ.

Нижегородцам необходимо продолжать в том же духе. Мы уже привыкли к тому, что они всегда показывают красивый хоккей, но Ларионову есть над чем работать. «Торпедо» допускает много простых ошибок и нередко пропускает совсем не обязательные шайбы.

Воспользуется ли «Куньлунь» в этот раз уязвимостью автозаводцев? После поражения в последней очной встрече «драконы» победили СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2), но крупно проиграли «Витязю» (2:7). Клуб расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ходили слухи, что Михаил Кравец может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов, но победы во встречах со СКА и с «Салаватом Юлаевым» отсрочили разговоры об увольнении.

Тренер уфимцев Виктор Козлов после матча отметил, что его подопечные не должны так бездарно играть. Во встрече с «Витязем» игра совсем не задалась уже у подопечных Кравца. Тренер выразил мнение, что сыграла важную роль недооценка соперника. Специалист подчеркнул, что это хороший урок и надо исправлять ошибки.

Работы у Кравца, на самом деле, полно. Основная проблема — некачественная игра «Куньлуня» в обороне. В 12 встречах в ворота команды забросили целых 47 шайб. Это является худшим показателем в лиге. Даже у пропустившего 10 шайб во встрече с нижегородцами «Барыса» меньше.

Заключить пари на победу «Торпедо» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. В двух других нижегородцы тоже выиграли, но на двоих команды забросили пять шайб.

То, что «Куньлунь» сумел победить СКА и «Салават Юлаев», заставляет насторожиться. «Драконы» умеют творить сенсации, но для этого им необходимо как следует настроиться и найти свою игру. В предстоящей встрече показать свой хоккей команде из Пекина будет трудно.

У нижегородцев будет преимущество в виде поддержки родных трибун. Это поможет Игорю Ларионову подобрать ключ к победе. В последних двух матчах автозаводцы забросили 17 шайб. Нельзя терять хватку. Пока предоставляется возможность, надо набирать очки.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» 7 октября 2024 года

После четырёх подряд выездов набравшее ход «Торпедо» возвращается домой. Поддержка поклонников должна дать автозаводцам заряд энергии. У них есть все шансы одержать результативную победу над «Куньлунем». «Ред Стар» очень много пропускают. У них бывают всплески и хорошие матчи, но в предстоящей игре сенсации не ждём.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.23.