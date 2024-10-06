Овечкину — рекорд Гретцки, Мичкову — опыт, а Панарину — победа в Столичном дивизионе НХЛ

«Вашингтон» поставит другие приоритеты, Матвей будет осваиваться в «Филадельфии», а «Рейнджерс» — это стабильность.

Новый сезон НХЛ должен подарить массу эмоций. Многие команды претерпели значительные изменения, которые могут оказать большое влияние на лигу. Давайте попробуем выяснить, у каких клубов наибольшие шансы стать победителями Столичного дивизиона.

Не видятся претендентами на победу сразу пять команд — «Коламбус», укрепившая состав Матвеем Мичковым «Филадельфия», «Питтсбург», держащийся на плаву только благодаря Семёну Варламову и Илье Сорокину «Айлендерс», а также «Вашингтон».

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Александр Овечкин — легенды, вписавшие свои имена золотыми буквами в историю хоккея, но у «Питтсбурга» и «Вашингтона» низкие шансы выиграть в дивизионе. Эти команды нуждаются в глобальной перестройке.

«Столичные» уже начали предпринимать шаги для перемен в положительную сторону, и это помогло команде выйти в плей-офф по итогам прошлого сезона. Межсезонье «Кэпиталз» провели хорошо, сохранив главные активы. Однако в приоритете погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Россиянину осталось забросить 41 шайбу для повторения рекорда. Франшиза работает на него.

Травмы Панарина настораживают

Поставить на победу «Рейнджерс» в Столичном дивизионе можно с коэффициентом 3.60. По итогам прошлого сезона «синерубашечники» выиграли Кубок Президента, но к новому сезону они подходят с настороженностью. Не смог доиграть два предсезонных матча из-за повреждений лучший бомбардир «Рейнджерс» Артемий Панарин. В прошлом сезоне он набрал 120 (49+71) очков.

Впрочем, вряд ли травмы будут докучать россиянину на протяжении всего сезона. Проблемы с сохранением состава возникнут у «Рейнджерс» через год. Пока что всё в порядке. У Игоря Шестёркина и Артемия Панарина отличные шансы выиграть Столичный дивизион. У команды отличная глубина состава и присутствует стабильность.

«Нью-Джерси» может удивить

От «Дэвилз» можно ждать всего что угодно. Клуб классно усилился в межсезонье. Он приобрёл ряд силовых и не боящихся бросаться под шайбы хоккеистов. В теории они должны отлично дополнить техничное нападение, которое ведёт за собой молодая звезда — Джек Хьюз.

Сомнения в победе «Дэвилз» в Столичном дивизионе возникают из-за назначения Шелдона Кифа. За пять лет в качестве наставника «Торонто» ему только один раз удалось пробраться дальше первого раунда Кубка Стэнли. Заключить пари на победу «Нью-Джерси» в дивизионе в сезоне-2024/2025 можно с коэффициентом 3.20.

Уход Кузнецова — потеря для «Каролины»

С «Харрикейнз» в межсезонье произошли негативные перемены. Команду покинуло много важных хоккеистов, в частности Евгений Кузнецов, Теуво Терявяйнен и Бретт Песке. Потери весьма болезненные. Поставить на победу «Каролины» в Столичном дивизионе в сезоне-2024/2025 можно с коэффициентом 3.20.

Подопечные Рода Бриндамора остаются грозной силой. У него в подспорье есть Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. У «Харрикейнз» хорошая комплектация состава и классно отлаженный скоростной хоккей. Тем не менее больше верится, что Столичный дивизион выиграют по итогам сезона «синерубашечники». У «Рейнджерс» больше качества. Они стабильнее.

Ставка: «Рейнджерс» выиграют Столичный дивизион за 3.60.