«Локомотив» — СКА. Радулов зажёг искру в команде Никитина

Железнодорожники стали умнее и старше. Даже петербуржцам их не одолеть.

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет играть со СКА на «Арене-2000-Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Петербуржцы попробуют прервать победную серию ярославцев.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — СКА 7 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение ярославцам. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы петербуржцев оценили в 2.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.53. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА (07.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Не зря многие перед началом сезона видели в «Локомотиве» одного из главных претендентов на победу в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина. О втором пока говорить рано, но в таблице Западной конференции железнодорожники уже на первом месте. Как сказал нападающий клуба Никита Кирьянов, ярославцы не обращают внимания на таблицу, а просто делают свою работу.

Настрой правильный, но главное – его поддерживать. Подопечные Игоря Никитина проиграли всего два матча в этом сезоне. Уступили «Нефтехимику» (0:1) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Последние пять встреч «Локомотив» выиграл – у «Северстали» (4:1), «Авангарда» (3:2 и 5:3), «Сочи» (3:1), «Автомобилиста» (1:0 ОТ). В минувшей игре с омичами ярославцы совершили камбэк, отыгравшись с 1:3. Четыре шайбы были заброшены железнодорожниками в третьем периоде.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что «Локомотив» стал умнее и старше благодаря появлению в составе такого опытного игрока, как Александр Радулов. Это действительно так. Сам нападающий забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи в этом регулярном чемпионате.

Но сильными сторонами команды Игоря Никитина остаются системность и надёжная оборона. Всего 16 шайб пропустили железнодорожники в 12 матчах. Это лучший показатель в общей таблице КХЛ. Даниил Исаев – большой молодец. На его счету уже три «сухаря», а также вратарь побил клубный рекорд по количеству игр «на ноль».

СКА появление в составе опытного хоккеиста не особо помогает. Напомним, летом в команду перебрался Евгений Кузнецов, но последние три игры пропустил из-за травмы. Всего в этом сезоне он набрал 6 (1+5) очков по системе «гол+пас». Ротенберг рассказал, что скоро нападающий должен вернуться на лёд, а пока он усердно тренируется в зале, показывая пример трудолюбия.

К армейцам на Неве можно относиться по-разному в этом сезоне. Есть за что поругать и похвалить. Старт регулярки выдался непростым для СКА, но со временем игра наладилась. Петербуржцы одержали шесть побед в последних восьми матчах. Но эти поражения пришлись на минувшие три встречи. Это пугает.

Сначала подопечные Романа Ротенберга проиграли «Куньлуню» (4:5), затем победили минское «Динамо» (3:0), а в последней встрече вновь уступили – «Северстали» (3:4). Игра была кость в кость, но во многих моментах череповецкий клуб выручал Константин Шостак. Его великолепную игру выделил даже тренер СКА после поражения. Но это не снимает вины с нападающих и защитников петербургской команды.

Ротенберг отметил, что такое поражение не должно никого разочаровывать. По его словам, команды играли в тот хоккей, который любит зритель, а не катали 0:0, как другие клубы. Показать такой же хоккей с «Локомотивом» — не получится. Это совсем другая команда. «Северсталь» не славится надёжной игрой в обороне, а у железнодорожников на качественной защите строится результат.

Хорошей ставкой на этот матч будет победа «Локомотива» с учётом ОТ и буллитов за 1.80. Железнодорожники будут выступать дома, они подходят к встрече с серией из пяти побед, лучше организованы, собранны и надёжны. СКА выдаёт шикарные отрезки, но конкретно последние три встречи получились слабыми.

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.80.