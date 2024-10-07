Маккиннон обставит Капризова, а Макдэвид — Барбашёва. В НХЛ всё так предсказуемо?

Начался новый сезон НХЛ. Интересно, каким он будет? Хотелось бы видеть больше сенсаций и классную игру команд, за которые выступают наши хоккеисты. Предлагаем познакомиться с нашим прогнозом на победителей Центрального и Тихоокеанского дивизионов.

«Колорадо» научится играть без Ничушкина

В Центральном дивизионе букмекеры выбрали фаворитом «Колорадо Эвеланш». Поставить на его победу можно с коэффициентом 3.20. Команда Джареда Беднара выиграла дивизион в позапрошлом сезоне и здорово усилила состав перед новым розыгрышем регулярки.

Непонятна только ситуация с Валерием Ничушкиным. Готовы ли его вновь простить? Габаритный форвард подводит уже несколько лет. Он бросал команду в самые ответственные моменты. За последний срыв россиянин получил наказание в виде шестимесячной дисквалификации. Натан Маккиннон, Кейл Макар и другие лидеры «Эвеланш» будут тащить без него.

Составить конкуренцию «лавинам» может хорошо укомплектованный «Даллас», за который выступают Евгений Дадонов и Илья Любушкин. По итогам прошлого сезона он выиграл Центральный дивизион. Также опасен «Виннипег» с Владиславом Наместниковым в составе. Впрочем, по именам «Даллас» выглядит сильнее. Победа «Старз» в дивизионе оценивается коэффициентом 3.30, а «Джетс» — 7.50.

В «Миннесоту» букмекеры не верят и оценивают её победу в Центральном дивизионе коэффициентом 11.0. Как бы ни старался талантливейший Кирилл Капризов, уровень игры «Уайлд» не дотягивает до нужного. Другие лидеры клуба уже в возрасте и приносят всё меньше пользы. На россиянина чуть ли не молятся, но в одиночку ему не справиться.

Будет интересно понаблюдать за новичком НХЛ — «Ютой». Фактически она образована из «Аризоны Койотс». Все хоккеисты, тренерский штаб и остальной персонал, а также драфт-пики перешли в новую команду. В межсезонье клуб усилился защитником Михаилом Сергачёвым. Шансы выиграть Центральный дивизион у команды низкие. Букмекеры предлагают сделать ставку на это событие с коэффициентом 14.0.

Получается, что основная борьба за победу в Центральном дивизионе должна разгореться между «Колорадо» и «Далласом». У «Старз» хорошая молодая команда, которая грамотно разбавлена ветеранами. И всё же у «Эвеланш» более стабильные и индивидуально сильные лидеры. Напомним, Натан Маккиннон по итогам прошлого сезона выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Макдэвид оставит Барбашёва и Самсонова ни с чем

В Тихоокеанском дивизионе главным претендентом на победу видится «Эдмонтон». Заключить пари на то, что он выиграет дивизион, можно с коэффициентом 2.50. Способен ли кто-нибудь навязать борьбу Коннору Макдэвиду и его звёздных партнёрам?

«Эдмонтон» продлил контракты с опытными ветеранами, которые помогли пробраться в финал Кубка Стэнли, а также с Леоном Драйзайтлем. Оборона «Ойлерз» немного поредела, однако немец, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Эван Бушар найдут выход из ситуации. Этот костяк должен побить ещё немало рекордов. И имеет хорошие шансы выиграть не только Тихоокеанский дивизион, но и Кубок Стэнли.

У «Вегаса» тоже полно звёзд, а также есть чемпионский опыт. Да только в межсезонье клуб расстался со многими важными игроками, в частности с MVP победного плей-офф Джонатаном Маршессо. Ставка «Голден Найтс» сделана на Ивана Барбашёва и Илью Самсонова, приобретённого у «Торонто». На победу «рыцарей» в Тихоокеанском дивизионе можно поставить с коэффициентом 3.50.

Больше претендентов на победу в дивизионе не наблюдается. Даже карандашом вписать некого. «Лос-Анджелес», за который выступает Владислав Гавриков, провёл бездарную трансферную кампанию, а дела «Ванкувера» стали ощутимо хуже из-за пережитых в межсезонье перемен.

Как итог: «Эдмонтон» видится фаворитом. У него, пожалуй, наилучшая глубина состава. Команда сконструирована не менее здорово, чем во время плей-офф. У неё есть все шансы повторить и приумножить успех. Барбашёв и Самсонов вряд ли сумеют этому помешать.

Ставка 1: победа «Колорадо» в Центральном дивизионе за 3.20.

Ставка 2: победа «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе за 2.50.