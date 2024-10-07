Экспресс с коэффициентом 4.91: за «Ак Барсом» не заржавеет, «Адмирал» продолжает тонуть

Казанцы быстро реабилитируются за поражение от «Амура», а «моряки» снова проиграют.

Пока европейский футбол готовится к Лиге наций, мы отвлечёмся на хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ уже набрал ход и радует нас потрясающими матчами. Борьба за лучшие места в таблице в полном разгаре. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.91.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Николая Заварухина подходит к предстоящей игре с серией из трёх поражений. Есть большие проблемы в атаке. И это факт. «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» (2:6), «Локомотиву» (0:1 ОТ) и «Сибири» (0:4). Две встречи кряду екатеринбуржцы не могут забить.

У «Барыса» серия из поражений насчитывает четыре матча. В двух из них казахстанский клуб тоже не смог забить даже гола. Два других проиграл «Спартаку» (2:4) и «Торпедо» (1:10). Интересно, что поражение с таким унизительным счётом не взбодрило «снежных барсов».

В первую очередь обеим командам нужны голы. Они попытаются порадовать болельщиков результативностью. Преимущество на стороне «Авто», за счёт домашних трибун, но у «Барыса» шансы точно будут, учитывая плохую игровую форму екатеринбуржцев. Мы поставим на индивидуальный тотал «снежных барсов» больше 1.5 шайбы за 1.75.

Прогноз на матч «Лада» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лада» проиграла шесть из восьми последних матчей. Положение у тольяттинского клуба не лучшее. Однако с огромным трудом в минувшей встрече он всё-таки обыграл «Адмирал» — по буллитам. Хотя основное время закончилось нулевой ничьей. Скучно.

Для «моряков» это поражение стало четвёртым подряд. До него клуб из Владивостока уступил «Торпедо» (2:4), минскому «Динамо» (2:7) и «Сочи» (0:5). Уже после поражения от «леопардов» необходимо было бить тревогу. Проиграть команде с последнего места таблицы Западной конференций – худшее, что можно сделать.

Вообще, у «Адмирала» в этом сезоне была только одна победа на выезде — ещё на самом старте регулярного чемпионата. Предстоящая встреча наверняка получится такой же вязкой и тяжёлой, как и предыдущая, но у «Лады» шансов выиграть будет больше. На победу тольяттинцев с учётом ОТ и буллитов можно поставить за 1.65.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанцы в последней встрече проиграли «Амуру» (1:2), прервав свою семиматчевую победную серию. Играть с «тиграми» — всегда сложная задача. Тем более это была вторая игра с хабаровчанами подряд. У «барсов» отлично функционирует как защита, так и нападение.

К игре «Сибири» в этом сезоне если и есть претензии, то их немного. У «снеговиков» даже была шестиматчевая победная серия, которая была прервана поражением от «Автомобилиста» (2:4). Потом новосибирцы проиграли ещё одну встречу – «Авангарду» (2:3). Но в последнем матче реабилитировались и обыграли екатеринбуржцев со счётом 4:0.

На выезде «Сибирь» нестабильна. Она одержала всего две победы в шести гостевых матчах. А для «Ак Барса» на домашнем стадионе поражение от «Амура» в прошлой встрече стало первым в регулярке. Поэтому вывод напрашивается сам собой – победа казанцев за 1.70.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: индивидуальный тотал «Барыса» в матче с «Автомобилистом» больше 1.5 шайбы за 1.75.

Ставка 2: итоговая победа «Лады» в матче с «Адмиралом» за 1.65.

Ставка 3: победа «Ак Барса» в матче с «Сибирью» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.65 Х 1.70 = 4.91.