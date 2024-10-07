«Металлург» — «Динамо» М. Разин услышал молитвы болельщиков

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.20. Шансы москвичей эксперты оценили в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» М 8 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» М (08.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На 8 октября в КХЛ запланировано пять встреч. В самой ранней из них на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске «Металлург» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

После неудачного старта сезона «Металлург» начал приходить в себя и исправляться. В последних шести матчах команда из Магнитогорска досадно уступила «Спартаку» (3:4) и «Ак Барсу» (3:4), победила «Салават Юлаев» (5:3), «Ладу» (2:1), ЦСКА (7:0) и «Спартак» (5:2).

Клуб улучшил своё положение в турнирной таблице, но до идеала ещё далеко. Перед Андреем Разиным стоит чёткая цель — наверстать упущенное. Для команды уже привычно бороться за победу как в Кубке Гагарина, так и в регулярном чемпионате.

Разин держит команду в узде. Он отметил, что «Металлург» не в том положении, чтобы недонастраиваться на игры после уверенных побед. Он доволен тем, что команда не перестаёт придерживаться задания, даже когда с отрывом ведёт в счёте. Несмотря на приличное количество удалений, наставник доволен дисциплиной подопечных.

В последнее время очень радует Разина и болельщиков Никита Михайлис. В матче с ЦСКА он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, в игре со «Спартаком» снова оформил дубль. Форварду предоставляется хорошая возможность улучшить показатели во встречах с московскими командами.

Обладатель Кубка Континента никак не может обрести стабильность. «Динамо» выиграло четыре из шести последних матчей, но обыграло «Амур» (2:1), «Барыс» (3:2), «Нефтехимик» (5:4 Б) и «Витязь» (3:0). Уступило испытывающему проблемы ЦСКА (3:4 Б) и «Трактору» (1:4).

Пока что у бело-голубых получается набирать очки только во встречах с командами из нижней части сводной таблицы и середняками. И то не всегда. В начале сезона подопечные Алексея Кудашова потеряли много очков в матчах с аутсайдерами.

А ведь казалось, что в межсезонье клубом был собран отличный состав. Из уязвимых мест виделась только вратарская позиция, проблема с которой тянется ещё с прошлого сезона. Приобретение Хантера Миски не облегчило задачу Кудашову. Американский голкипер не выручает, поэтому было решено вызвать молодых вратарей из ВХЛ.

Легионеры «Динамо» в принципе пока что проваливают сезон. Полевые не только не радуют результативностью, но и часто нарушают правила, вынуждая команду играть в меньшинстве. Усугубляет всё эпидемия травм. После встречи с «Трактором» Кудашов заявил, что у него осталось 11 форвардов.

В преддверии сезона главный тренер предупреждал, что команде может потребоваться время на то, чтобы привыкнуть к переменами в межсезонье. Он подчёркивал, что нужно будет потерпеть. Надолго ли хватит болельщикам и руководству терпения наблюдать за, откровенно говоря, плохой игрой клуба?

Бело-голубые абсолютно некачественно обороняются, невнятно смотрятся в атаке и проигрывают даже андердогам. Заключить пари на то, что «Металлург» обыграет «Динамо» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

У подопечных Андрея Разина отлично получается настраиваться на встречи с московскими командами. Мотивированными магнитогорцы выйдут и на матч с бело-голубыми. Если на выезде им удалось разгромить ЦСКА и уверенно победить «Спартак», то дома бело-голубых они тем более должны одолеть.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» М 8 октября 2024 года

«Металлург» начал находить свою игру и чаще набирать очки. Дома у него есть отличные шансы победить невразумительно выглядящее «Динамо». У бело-голубых многое не работало до эпидемии травм, а теперь ситуация становится совсем печальной. Москвичи терпят бедствие.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.20.