ЦСКА — «Салават Юлаев». Илья Воробьёв ходит по лезвию ножа

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.00. Шансы уфимцев эксперты оценили в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 8 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» (08.10.2024)

На 8 октября в КХЛ запланированы пять встреч. В одной из них на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве ЦСКА примет «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Уфимцы провели на целых четыре матча меньше. По идее, у них должно быть меньше усталости.

Перемены в межсезонье, в частности назначение Ильи Воробьёва на должность главного тренера, пока что не дают ЦСКА плодов. Команда очень нестабильна, и ситуация налаживаться не собирается. Такой вывод следует из последних результатов, которые совершенно не радуют болельщиков.

Армейцы проиграли «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4). Они впервые за девять лет не сумели забросить ни одной шайбы в двух встречах подряд в КХЛ, при этом пропустили 11 в свои ворота. Это совершенно никуда не годится. Удастся ли Илье Воробьёву исправить ситуацию?

После встречи с «Трактором» тренер заявил, что игра шла на равных. Он считает, что дело в психологии клуба и не хватает чуть-чуть. Сформировывается иное мнение. В выступлениях армейцев не наблюдается тренерской мысли и структуризации. Можно сказать, что у ЦСКА нет команды.

Москвичи выиграли только 6 из 13 матчей. За этот период времени они пропустили 39 шайб, больше только у «Куньлуня» и «Барыса». Оборона армейцев трещит по швам. Они совершают много простых ошибок и нередко нарушают правила. Частая игра в неравных составах до кучи приводит к накоплению усталости и ухудшению настроя.

У «Салавата Юлаева» таких серьёзных проблем нет. Да, клуб летом не сумел нормально усилить состав. Тем не менее удалось сохранить Виктора Козлова. Клуб из Уфы не хватает звёзд с неба. У него отнюдь не лучшая комплектация состава, но это тренерская команда, и этим она наиболее опасна.

Уфимцы проиграли только три из девяти матчей в новом сезоне КХЛ. Последняя встреча с «Куньлунем» (2:5), правда, дала клубу пищу для размышлений. Виктор Козлов в послематчевом интервью заявил, что так безобразно «Салават Юлаев» играть не должен. Началась работа над ошибками. Правда, уход Евгения Бирюкова из тренерского штаба может откатить команду, но тот получил редкий шанс в Магнитогорске и не стал его упускать.

Даже по неудачно сложившейся встрече с «Куньлунем» Козловым были сделано несколько позитивных выводов. Тренер высоко оценил игру Денниса Яна, для которого матч стал дебютным за «Салават Юлаев». Форвард не отметился результативными действиями, но оставил после себя приятное впечатление.

Встреча с «драконами» оказалась 15-й подряд с набранными очками для Джоша Ливо. Форвард стал восьмым игроком в истории КХЛ с результативной серией в минимум 15 матчей. Заключить пари на то, что уфимцы одержат победу в грядущем матче с учётом ОТ и буллитов, можно с коэффициентом 2.38.

Москвичам нельзя уступать. Они сыграют в специальной форме, посвящённой 80-летию бывшего легендарного капитана клуба — Бориса Михайлова. Армейцы должны выступить с предельной самоотдачей, но есть сомнения, что это поможет им победить хорошо собранный «Салават Юлаев».

Не исключено, что такими темпами в скором времени последует отставка Ильи Воробьёва. Среди болельщиков стремительно копится недовольство работой наставника. В какой-то момент терпению поклонников и руководства может наступить конец.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 8 октября 2024 года

ЦСКА в поисках себя. Болезненные поражения и юбилей легенды клуба — отличные мотиваторы, но с такой игрой армейцам не победить «Салават Юлаев». У Виктора Козлова тактическое преимущество. У уфимцев лучше поставлена командная игра и стимул выиграть не меньше. Им надо исправиться за поражение от «Куньлуня».

Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 2.38.