Бобровский, Шестёркин и Василевский — у кого больше шансов выиграть «Везина Трофи»?

По итогам прошлого сезона приз «Везина Трофи», ежегодно вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, достался выступающему за «Виннипег» Коннору Хеллебайку. Также он выиграл «Уильям Дженнингс Трофи». Им награждается вратарь, пропустивший меньше всех шайб в регулярке.

В новом сезоне борьба за «Везина Трофи» будет ещё интереснее. Среди россиян чётко вырисовываются три претендента на победу в номинации — это Игорь Шестёркин, Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Как повлияют перемены в межсезонье на шансы голкиперов выиграть престижный приз?

Бобровский — великий вратарь

Начнём с самого возрастного. Сергей Бобровский — первый российский голкипер, завоевавший «Везина Трофи», и единственный среди россиян, получивший данный приз дважды. Вратарь набрал фантастическую форму по ходу прошлого сезона и помог «Флориде» выиграть Кубок Стэнли.

Бобровский стал первым голкипером в истории НХЛ, получившим Кубок Стэнли из рук капитана — Александра Баркова. Совершенно справедливо. Финский нападающий заявил, что Сергей является главной причиной чемпионства команды.

Бобровский невероятно трудолюбив. Он уходил со льда абсолютно обессиленный, но уже в следующем матче вновь показывал мастер-класс и парировал сложные броски. Концентрации, реакции и эластичности Сергея можно только позавидовать. Он — настоящий маэстро вратарского искусства.

В межсезонье «Флориду» покинул сменщик Бобровского — Энтони Столарз. Подменять Сергея, как и в позапрошлом сезоне, будет молодой Спенсер Найт. На россиянина должна лечь большая нагрузка. Его вклад в успехи «Пантерз» будет трудно переоценить. Заключить пари на то, что Бобровский выиграет «Везина Трофи» в сезоне-2024/2025, можно с коэффициентом 14.0.

Василевский теряет хватку?

Переходим к рассмотрению кандидатуры двукратного обладателя Кубка Стэнли — Андрея Василевского. По итогам минувшего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ он пропустил 148 шайб. Шестёркин и Бобровский пропустили меньше, хотя провели больше матчей, чем вратарь «Лайтнинг».

Несмотря на старания Василевского, «Тампа-Бэй» не сумела пробраться даже дальше первого раунда Кубка Стэнли. В пяти матчах плей-офф Андрей пропустил 16 шайб, что немало. Неужели он теряет хватку? На самом деле, дело совершенно не в игре вратаря. Просто его труды, а также старания невероятного Никиты Кучерова перечёркиваются в основном бездарной игрой обороны.

В межсезонье «Лайтнинг» покинул Михаил Сергачёв, а также несколько хоть сколько-то приносивших пользу защитников. Последовали подписания новых защитников, но они не внушают особого оптимизма. Для Василевского намечается ещё один очень сложный сезон. Поставить на то, что он выиграет «Везина Трофи», можно с коэффициентом 12.0.

Шестёркин — фаворит на бумаге

Теперь переходим к главному претенденту на «Везина Трофи» в сезоне-2024/2025 по версии НХЛ — Игорю Шестёркину. Он стабильно держит марку не первый год. Однако прошлый розыгрыш регулярного чемпионата не назвать фантастическим в исполнении вратаря. Он раздухарился в плей-офф.

Шестёркин помог «Рейнджерс» добраться до полуфинала Кубка Стэнли. Дальше «синерубашечников» не пустила как раз «Флорида». Мастерство Бобровского оказалось выше. Хотя также стоит отметить более надёжную игру «Пантерз» в обороне и более агрессивную – в атаке.

Через год у Шестёркина закончится контракт с «Рейнджерс». Вратарь должен показать максимум, и хорошее подспорье ему составит Артемий Панарин. Состав у выигравших прошлый розыгрыш регулярного чемпионата «синерубашечников» в межсезонье практически не изменился. У Игоря действительно очень хорошие шансы выиграть «Везина Трофи». Вероятность его успеха букмекеры оценивают коэффициентом 6.00.

Кто ещё из россиян может претендовать на приз?

Не будем оставлять без внимания тандем Ильи Сорокина и Семёна Варламова. На россиянах, по сути, держится франшиза «Айлендерс». По итогам прошлого сезона этот дуэт был признан сильнейшим в лиге. К новому розыгрышу НХЛ один из вратарей подходит с травмой, но на набор формы у него вряд ли уйдёт много времени.

Сорокин и Варламов регулярно радуют отменной игрой и большим количеством спасений, но «Айлендерс» переживают трудные времена. У команды крайне невнятно функционируют как защита, так и нападение. Претендовать на победу в номинации на «Везина Трофи» в таком клубе проблематично. Если приз выиграет Илья, сыграет коэффициент — 10, если Семён — 100.

Подведение итогов

Сергей Бобровский уже в возрасте, но это нисколько не уменьшает его шансов в третий раз за карьеру выиграть «Везина Трофи». У Игоря Шестёркина ещё всё впереди, а вот карьера 36-летнего вратаря, который принёс «Флориде» победу в Кубке Стэнли, уже постепенно близится к закату.

Хочется верить, что новый сезон надёжнейший и опытнейший голкипер проведет не хуже предыдущего и удостоится престижных личных наград. Как минимум по итогам прошлого сезона он их точно заслужил.

Ставка: Сергей Бобровский выиграет «Везина Трофи» в сезоне-2024/2025 за 14.0.