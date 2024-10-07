Лига наций: Роналду — первый, Мбаппе обойдёт Италию, чемпионы Европы оправдают статус

Первая треть октября — почти всё. А это значит, что пришло время сделать перерыв на международные матчи. В четверг, 10 октября, стартует программа 3-го тура Лиги наций УЕФА. До конца группового этапа ещё много времени, однако букмекеры уже дали свои прогнозы на расклады в группах. Сегодня поговорим о тех, кто спорит за выход в плей-офф — о представителях Лиги А.

Группа 1: без помех для Криштиану Роналду

Сборная Португалии вместе с Криштиану Роналду не лучшим образом выступила на чемпионате Европы в Германии. Однако капитан принял решение остаться и помогать команде прогрессировать дальше. Состав собран талантливый, вполне может выстрелить. С учётом того, что португальцы считаются одними из главных претендентов на победу в Лиге наций, неудивительно видеть их в фаворитах группы 1.

Если Португалия займёт первое место в группе, сыграет коэффициент 1.35. Это можно представить как 74% вероятности. А так как первые два тура она уже выиграла, шансы приличные. Борьбу может навязать разве что сборная Хорватии, но вероятность небольшая. Букмекеры дают на её победу в квартете коэффициент 5.00 — 20%. От Польши (10.00) и Шотландии (50.00) сюрпризов не ждут вовсе.

Группа 2: Мбаппе обойдёт Спаллетти

Во второй группе после двух туров лидирует сборная Италии, набравшая все шесть возможных очков. В отличие от сборных Франции и Бельгии, у которых лишь по три очка. А о сборной Израиля можно даже не говорить, ведь она, очевидно, попала в «группу смерти» и почти наверняка вылетит. И всё же, несмотря на временное лидерство, букмекеры не ждут от итальянцев прорывного выступления и каких-то подвигов.

Фаворитом второго квартета считается Франция. На её победу назначили коэффициент 1.90, что можно представить как 52% вероятности. А вот Италия должна составить лишь конкуренцию французам. Коэффициент на успех в группе находится в пределах 2.70 — менее 40% вероятности. Скромно, хотя и выше, чем у сборной Бельгии. Бельгийцы получили от экспертов коэффициент 5.50 (менее 20%).

Группа 3: Нагельсман взбодрил бундестим

С приходом Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера сборная Германии, очевидно, взбодрилась. Домашний чемпионат, несмотря на относительно ранний вылет, она провела ярко. По игре можно было спокойно претендовать минимум на финал. После Евро команду покинул Тони Кроос, однако на результатах это пока не отразилось. Немцы в 1-м туре Лиги наций не оставили шансов Венгрии (5:0), а затем едва не обыграли Нидерланды (2:2).

К слову, аналитики убеждены, чтобы бундестим выиграет третью группу в Лиге наций. Коэффициент на такое событие составляет 1.45, что можно представить как почти 70% вероятности. Хотя сборную Нидерландов недооценивать тоже не стоит. Она неплохо пользовалась своими шансами на чемпионате Европы, может воспользоваться и теперь. Коэффициент на её победу составляет 2.90 (около 30%). Про Боснию и Герцеговину же с Венгрией и говорить нечего — глубокие аутсайдеры.

Группа 4: чемпионы Европы пойдут за новым трофеем

Букмекеры считают сборную Испании не только фаворитом группы 4, но и первым претендентом на победу в Лиге наций в целом. Спорить трудно. Во-первых, испанцы выиграли чемпионат Европы летом, а потому сейчас находятся на волне. Во-вторых, потому что квартет в Лиге наций для них подобрался очень удачный, без явных грандов. При всё уважении, сборные Дании, Сербии и Швейцарии назвать серьёзными конкурентами тяжело.

Сборная Испании получила на победу в группе коэффициент 1.20 — вероятность переваливает за 80%. Дальше идут датчане с коэффициентом в районе 5.50 — менее 20% вероятности. На триумф сербов можно поставить с коэффициентом 35.00, а на триумф швейцарцев — с коэффициентом 50.00. Распределение шансов странное, но сомнений как минимум в победе «Фурия Роха» мало. Всё-таки команда молодая, и есть возможность побороться ещё за один трофей.