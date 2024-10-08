Экспресс с коэффициентом 5.45: дома «Северсталь» сильна, а «Сочи» поймал удачу за хвост

Сегодня всё внимание будет вновь устремлено на КХЛ. Нас ждут очень интересные матчи, исход которых мы попытаемся предугадать. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.45.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Амур»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Непростым получается этот сезон для нижнекамского клуба. Недавно прервалась шестиматчевая серия поражений команды Олега Леонтьева. Хотя поводов для гордости не так уж много, ведь обыграть «волкам» удалось «Ладу» (3:2 Б) и «Амур» (4:1). Однако радует домашняя форма «Нефтехимика» — пять встреч и четыре победы.

У «Амура» есть хороший шанс взять быстрый реванш. У него это неплохо получается. До приезда в Нижнекамск «тигры» гостили у «Ак Барса». Первую встречу проиграли по буллитам, а во второй победили – 2:1. Поэтому «Нефтехимик» не должен допускать недооценки.

Вряд ли этот матч получится результативным. Когда хабаровчане вгрызаются в результат, встречи получаются вязкими и сложными. Ни в одном из пяти домашних матчей «Нефтехимика» в этом сезоне не забивалось больше пять голов, и только в одной из семи встреч «Амура» на выезде количество шайб перевалило за пять. Поставим на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.50.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

У команды Андрея Козырева отсутствует стабильность, но она то и дело демонстрируют красивый хоккей. Взять хотя бы последний матч со СКА, который «рыси» выиграли со счётом 4:3. Встреча проходила на домашнем стадионе. До этого на своём льду поочерёдно череповчане обыграли ЦСКА (4:2), «Металлург» (5:2) и «Торпедо» (5:4).

Минское «Динамо» проиграло последние два матча – СКА (0:3) и «Сочи» (2:3). Большие надежды «зубры» возлагали на Вадима Шипачёва, а букмекеры перед стартом сезона даже называли его чуть-ли не главным претендентом на звание лучшего бомбардира. Но по итогу в 10 играх он отдал два голевых паса. Тренер остался недоволен и исключил его из заявки на встречу с сочинцами.

Что будет дальше, пока непонятно. Однако ясно одно – «Северсталь» дома должна обыгрывать минское «Динамо». Поставить на этот исход можно за 2.20. На домашней арене «рыси» показывают классный хоккей и обыграли ряд лидеров.

Прогноз на матч «Сочи» — «Витязь»

После ужасной игры с момента старта сезона «Сочи» как-то неожиданно прибавил. «Леопарды» одержали три победы подряд – над «Северсталью» (1:0), «Адмиралом» (5:0) и минским «Динамо» (3:2). Два «сухаря» за это время – круто! Причём в игре с «зубрами» сочинцы нанесли всего 13 бросков, но реализовали три из них.

У «Витязя» дела не сильно лучше, чем у «Сочи». «Богатыри» проиграли последнюю встречу московскому «Динамо» (0:3). Хотя до этого матча немного развлеклись, обыграв «Барыс» (2:0) и крупно победив «Куньлунь» (7:2).

Матч будет непредсказуемым, но, скорее всего, результативным. Последние две очные встречи «Сочи» и «Витязя» заканчивались минимум семью голами. Однако мы будем скромнее и поставим на тотал больше 4.5 шайбы за 1.50. Когда встречаются две слабые и мотивированные команды, защита отходит на второй план.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал меньше 5 шайб в матче «Нефтехимик» — «Амур» за 1.50.

Ставка 2: победа «Северстали» в матче с минским «Динамо» за 2.20.

Ставка 3: тотал больше 4.5 шайбы в игре «Сочи» — «Витязь» за 1.50.

Общий коэффициент: 1.50 Х 2.20 Х 1.50 = 5.45.