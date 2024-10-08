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Флорида — Бостон, прогноз на матч НХЛ 9 октября 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Флорида» — «Бостон». Бобровский выдвигается на защиту титула
Михаил Коробов
«Флорида» — «Бостон»: прогноз на матч НХЛ
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«Пантеры» обыграют прямого конкурента в первом домашнем матче в качестве обладателя Кубка Стэнли.

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.06. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Бостон» 9 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Флорида» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (09.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. Посмотрим, насколько хорошо команды к нему подготовились. Предсезонка выдалась интересная. 9 октября состоится захватывающая встреча, в которой померяются силами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Флорида» качественно подготовилась к началу сезона. Она грамотно поработала на трансферном рынке и продлила контракт с результативным форвардом Сэмом Райнхартом. Команда Пола Мориса попробует защитить звание чемпиона. Тренер проделал очень много работы, но всегда ведь есть куда прогрессировать.

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На предсезонке Морис грамотно распределил игровое время между лидерами, новичками и молодёжью. Специалист позаботился, чтобы ведущие хоккеисты, в частности Александр Барков, Мэттью Ткачук, Сэм Райнхарт и Сергей Бобровский, подошли ко встрече с «Бостоном» в хорошем тонусе.

Эти хоккеисты внесли наибольший вклад в первую в историю франшизы победу в Кубке Стэнли. Сергей был назван главной причиной успеха. Уровень мастерства российского голкипера недосягаем. Он творит на льду настоящую магию и вдохновляет одноклубников.

Победа в Кубке Стэнли не должна расслабить Бобровского и других хоккеистов «Пантерз». У Пола Мориса строжайшая дисциплина. Тренер поставил команде игру экстра-класса — в доминирующем стиле с уклоном в атаку. Как говорится, лучшая защита — это нападение.

Шансы «Бостона» на трофеи после межсезонья не сказать, что увеличились. Ушёл голкипер «мишек» Линус Улльмарк. Усложнило ситуацию поведение Джереми Свеймана. Не проведший в статусе первого номера ещё ни одного сезона вратарь смог вытрясти отличный для себя контракт.

Как итог: «Бостон» больше потерял, нежели приобрёл. Помимо Улльмарка, он расстался с восемью хоккеистами, среди которых Джейк Дебраск и Джеймс ван Римсдайк. Хорошо хоть, что получилось укрепить оборону Никитой Задоровым, а нападение Элиасом Линдхольмом.

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Впрочем, шведский нападающий в двух предсезонных матчах не смог записать на свой счёт ни одного результативного действия. У Задорова два голевых паса. Местами он смотрелся весьма неплохо, но были и негативные моменты, в частности пропущенные по его вине шайбы.

Задорову нужно время на адаптацию в новом клубе. Защитнику необходимо прибавлять и выходить на привычный уровень. В предстоящем матче болельщики вправе ожидать от него качественного выступления, однако избежать поражения «Брюинз» всё же вряд ли удастся.

Заключить пари на победу «Флориды» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. «Пантерз» продуктивнее готовились. Они проиграли только в трёх из восьми предсезонных матчей. В двух из них команда много пропустила, но Бобровский и другие лидеры клуба в этих встречах участия не принимали.

На предстоящий матч Пол Морис наверняка настроит подопечных хорошенько. Во-первых, в соперниках прямой конкурент. Во-вторых, встреча станет для команды первой домашней в качестве чемпиона НХЛ. Болельщики обеспечат «Пантерз» качественную поддержку.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Бостон» 9 октября 2024 года

«Флорида» укрепила состав летом и хорошо подготовилась к новому сезону. Подопечные Пола Мориса выдвигаются на защиту титула. Поддержка болельщиков поможет им победить «Бостон». «Брюинз» же нужно немало времени, для того чтобы сыграться.

Ставка: победа «Флориды» в основное время за 2.06.

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