«Флорида» — «Бостон». Бобровский выдвигается на защиту титула

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Бостон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.06. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Бостон» 9 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Флорида» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (09.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2024, среда. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. Посмотрим, насколько хорошо команды к нему подготовились. Предсезонка выдалась интересная. 9 октября состоится захватывающая встреча, в которой померяются силами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Флорида» качественно подготовилась к началу сезона. Она грамотно поработала на трансферном рынке и продлила контракт с результативным форвардом Сэмом Райнхартом. Команда Пола Мориса попробует защитить звание чемпиона. Тренер проделал очень много работы, но всегда ведь есть куда прогрессировать.

На предсезонке Морис грамотно распределил игровое время между лидерами, новичками и молодёжью. Специалист позаботился, чтобы ведущие хоккеисты, в частности Александр Барков, Мэттью Ткачук, Сэм Райнхарт и Сергей Бобровский, подошли ко встрече с «Бостоном» в хорошем тонусе.

Эти хоккеисты внесли наибольший вклад в первую в историю франшизы победу в Кубке Стэнли. Сергей был назван главной причиной успеха. Уровень мастерства российского голкипера недосягаем. Он творит на льду настоящую магию и вдохновляет одноклубников.

Победа в Кубке Стэнли не должна расслабить Бобровского и других хоккеистов «Пантерз». У Пола Мориса строжайшая дисциплина. Тренер поставил команде игру экстра-класса — в доминирующем стиле с уклоном в атаку. Как говорится, лучшая защита — это нападение.

Шансы «Бостона» на трофеи после межсезонья не сказать, что увеличились. Ушёл голкипер «мишек» Линус Улльмарк. Усложнило ситуацию поведение Джереми Свеймана. Не проведший в статусе первого номера ещё ни одного сезона вратарь смог вытрясти отличный для себя контракт.

Как итог: «Бостон» больше потерял, нежели приобрёл. Помимо Улльмарка, он расстался с восемью хоккеистами, среди которых Джейк Дебраск и Джеймс ван Римсдайк. Хорошо хоть, что получилось укрепить оборону Никитой Задоровым, а нападение Элиасом Линдхольмом.

Впрочем, шведский нападающий в двух предсезонных матчах не смог записать на свой счёт ни одного результативного действия. У Задорова два голевых паса. Местами он смотрелся весьма неплохо, но были и негативные моменты, в частности пропущенные по его вине шайбы.

Задорову нужно время на адаптацию в новом клубе. Защитнику необходимо прибавлять и выходить на привычный уровень. В предстоящем матче болельщики вправе ожидать от него качественного выступления, однако избежать поражения «Брюинз» всё же вряд ли удастся.

Заключить пари на победу «Флориды» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. «Пантерз» продуктивнее готовились. Они проиграли только в трёх из восьми предсезонных матчей. В двух из них команда много пропустила, но Бобровский и другие лидеры клуба в этих встречах участия не принимали.

На предстоящий матч Пол Морис наверняка настроит подопечных хорошенько. Во-первых, в соперниках прямой конкурент. Во-вторых, встреча станет для команды первой домашней в качестве чемпиона НХЛ. Болельщики обеспечат «Пантерз» качественную поддержку.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Бостон» 9 октября 2024 года

«Флорида» укрепила состав летом и хорошо подготовилась к новому сезону. Подопечные Пола Мориса выдвигаются на защиту титула. Поддержка болельщиков поможет им победить «Бостон». «Брюинз» же нужно немало времени, для того чтобы сыграться.

Ставка: победа «Флориды» в основное время за 2.06.