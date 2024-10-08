«Юта» — «Чикаго». Сергачёв принесёт пользу новичку НХЛ

Клубу нужно набирать фан-базу. Будут победы — будут болельщики. Россиянин поможет их добыть.

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Юта» — «Чикаго». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу новичка НХЛ в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Юта» — «Чикаго» 9 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Юта» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Юта» — «Чикаго Блэкхоукс» (09.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2024, среда. 05:00 МСК Юта Солт-Лейк-Сити Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. Лучше многих других команд на бумаге к нему подготовились новичок лиги «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс». 9 октября эти команды померяются силами на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити. Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

Новичок НХЛ приковывает к себе много внимания. Он был образован из команды «Аризона Койотс», но смена города и названия всё меняют. Перед Андре Туриньи поставлены более глобальные задачи. У его команды появилось больше ресурсов, а также изменился моральный настрой.

Клуб очень хорошо провёл трансферную кампанию. Он усилился точечно. Состав пополнили Михаил Сергачёв, Джон Марино и ещё несколько качественных хоккеистов. Приобретения предвосхищают положительный эффект от них. Обмен россиянина внушает особый оптимизм.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли много пропустил в прошлом сезоне из-за травм. Главное — чтобы повреждения не докучали в новом розыгрыше НХЛ. Пока что всё в полном порядке. Сергачёв провёл в составе «Юты» четыре предсезонные встречи, в одной из которых отдал две результативные передачи.

Во всех этих четырёх встречах клуб выиграл. Он дважды победил «Колорадо» (6:3 и 2:1), а также обыграл «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (3:1). Ждём дальнейший прогресс команды из Солт-Лейк-Сити, одним из лидеров которой станет опытный Сергачёв, обладающий менталитетом победителя.

От «Чикаго» также ожидается прорыв. Он меняется в лучшую сторону благодаря Коннору Бедарду, которому пророчат карьеру суперзвезды НХЛ. В состав команды тянутся топовые хоккеисты, смотрящие в будущее. Андердог лиги быстро преображается.

Для Бедарда собрали отличную группу поддержки. Состав «Блэкхоукс» пополнило много классных хоккеистов. В клуб вернулся Теуво Терявяйнен, а ещё были подписаны Илья Михеев и совсем молодой талант Артём Левшунов. Собралась отличная компания, в которой скорость молодёжи классно сочетается с опытом ветеранов.

Вызывает опасения только статус, к которому за последние несколько лет привык «Чикаго». Команда зарекомендовала себя как беспросветного аутсайдера. Предсезонку «Блэкхоукс» провалили практически полностью. Они проиграли пять из шести матчей.

Безусловно, это не показатель. Тем не менее настороженность касательно «Чикаго» имеется, и немаленькая. Состав команды значительно изменился, и на выезде начать сезон с хорошего результата видится очень трудной задачей для «Блэкхоукс». К тому же соперник далеко не промах.

Поставить на победу «Юты» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Дебют Михаила Сергачёва в составе команды в регулярном чемпионате должен получиться успешным.

Клубу из Солт-Лейк-Сити необходимо с ходу обозначать свою конкурентоспособность, чтобы привлечь на трибуны болельщиков. Так что Андре Туриньи важно как можно лучше настраивать команду уже с первых матчей сезона.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Юта» — «Чикаго» 9 октября 2024 года

«Юта» начинает сезон с большим оптимизмом. Ей удалось собрать отличный состав. Осталось только набрать фан-базу. Необходимо побеждать уже с первого матча. Глубина состава «Чикаго» стала лучше, но теперь ресурсы нужно правильно применить. Есть предпосылки к тому, что у «Блэкхоукс» поначалу возникнут серьёзные проблемы. Новичков больно много.

Ставка: победа «Юты» в основное время за 2.00.