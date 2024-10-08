Не ждите чудес от бывшего тренера сборной России. Грузия пройдёт проверку на прочность в следующих двух матчах.

Черчесов не исправит Казахстан, Хвича пойдёт на повышение. Чего ждать от Лиги наций?

Лигу наций не все воспринимают всерьёз, но этот турнир всяко лучше просто товарищеских матчей. Он дарит интригу, а также шансы для команд, которые раньше не имели возможности получить путёвку в крупные международные турниры. Лига В радует наличием высокой конкуренции.

Хвича идёт на повышение, а украинцы — на понижение

Группу 1 возглавляет сборная Грузии. Она разгромила Чехию (4:1) и обыграла Албанию (1:0). Впереди у «крестоносцев» по одному матчу с этими командами, а также два — с замыкающими турнирную таблицу украинцами. Шансы выиграть группу у них просто отличные.

Подкрепляется уверенность в том, что грузины выиграют Лигу наций, эмоциональным подъёмом Хвичи Кварацхелии. Лидер национальной команды поладил с Антонио Конте. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, а на счету бывшего футболиста «Рубина» уже пять результативных действий.

Вилли Саньоль здорово преобразил сборную Грузии. Она стала гораздо опаснее и универсальнее. Возможно, чехи наверстают упущенное и смогут навязать борьбу «крестоносцам» за победу в группе 1. Впрочем, даже если им удастся сравняться по очкам, отыграть разницу в три мяча — слишком сложная задача.

В то, что Украина совершит камбэк, верится с большим трудом. Она заявила на Лигу наций много дебютантов и резервистов. У Албании банально меньше ресурсов. Даже дома она не смогла победить Грузию. Поставить на победу «крестоносцев» в группе 1 Лиги В можно с коэффициентом 2.70.

Грекам не обскакать Гарри Кейна!

В группе 2 ситуация предельно прагматичная и понятная. За победу борются Греция и Англия. Ирландия и Финляндия остались без набранных очков и не претендуют на повышение. «Пиратский корабль» пока что лидирует. Получится ли у него совершить сенсацию? Впереди два матча с англичанами.

В последнее время греки прилично прибавили, но с классом англичан придётся считаться. Несмотря на большие проблемы с игровым стилем, «три льва» добрались до финала чемпионата Европы. После этого временно исполняющим обязанности главного тренера сборной был назначен Ли Карсли.

Под руководством Карсли «три льва» начали забивать по-другому. В их игре стало больше тренерской мысли, что упрощает жизнь Гарри Кейну. Форвард оформил дубль во встрече 2-го тура группового этапа Лиги наций с «Финляндией» (2:0). Он забивает много и стабильно, превосходя один рекорд за другим.

В очных встречах между Грецией и Англией всё выяснится. Англичане воодушевлены сменой тренера. Они начали играть по-новому, качественнее. Поставить на победу «трёх львов» в группе 2 Лиги В можно с коэффициентом 1.05. «Пиратский корабль» крепок, но не настолько силён, чтобы составить им конкуренцию.

Черчесову нужно время

Группа 3, пожалуй, самая сложная для прогнозирования. Поборются за победу в ней Австрия, которая неплохо смотрится при Ральфе Рангнике, всегда неуступчивая и бойкая Словения и талантливое поколение Норвегии.

Что же до Казахстана, который с недавних времён возглавляет Станислав Черчесов, то пока что это не настолько сильная команда. Уровень игры подопечных бывшего тренера сборной России недостаточно высок. От них можно ждать сенсационных побед, которые порадуют болельщиков, однако для победы в группе 3 Лиги В этого мало.

Фаворитом видится всё же сборная Норвегии. В последнее время ей часто не везло, но в текущем тонусе Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд способны сделать национальную команду победительницей группы 3. Поставить на победу «свёрл» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70.

В семи встречах в чемпионате Англии Холанд забил 10 мячей. В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций с Казахстаном норвежцу отличиться не удалось, но это было ещё в начале сентября. С тех пор форвард прибавил. Он просто обязан сделать разницу во встречах с конкурентами. А кто, если не он?

Монтелла нашёл себя в Турции

И, наконец, группа 4, в которой явным фаворитом выделяется сборная Турции, начавшая невероятно быстро прогрессировать после назначения на должность главного тренера Винченцо Монтеллы. Оказалось, что итальянский специалист найдёт себя именно в этой жаркой стране.

«Лунные звёзды» под руководством Монтеллы добрались до 1/4 финала чемпионата Европы. По ходу турнира классно показали себя многие футболисты, но особое внимание приковано было, конечно же, к Арде Гюлеру. Он забил потрясающий гол и в новом сезоне начал чаще получать игровую практику в мадридском «Реале». Ждём его дальнейшего прогресса.

Исландия и Уэльс смотрятся прилично, но эти сборные прибавляют значительно медленнее турок. У «лунных звёзд» качественнее состав, лучше рисунок игры и, соответственно, результаты. Тут без интриги. Поставить на победу Турции в группе 4 Лиги В можно с коэффициентом 1.95.

Каковы итоги?

Результаты получаются интересные. В группе 1 у грузин есть все шансы сохранить лидерство. Конкуренты сильно отстают. В группе 2 у англичан есть все шансы выиграть на классе. В группе 3 обещает развернуться интересная борьба, и шансы есть сразу у нескольких команд, но тем не менее в победу Норвегии верится больше. Её звёзды уже достаточно натерпелись. В группе 4 безоговорочный фаворит — Турция.

Ставка 1: Грузия выиграет группу 1 за 2.70.

Ставка 2: Англия выиграет группу 2 за 1.05.

Ставка 3: Норвегия выиграет группу 3 за 2.70.

Ставка 4: Турция выиграет группу 4 за 1.95.