«Локомотив» — «Куньлунь». Реабилитироваться за поражение от СКА будет легко

«Драконы» совсем не готовы к матчам с такими соперниками.

9 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет играть с «Куньлунем» на «Арене-2000-Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Железнодорожники прервали победную серию в прошлой встрече. Смогут ли быстро реабилитироваться?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь» 9 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение ярославцам. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.30. Шансы «драконов» оценили в 9.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.65. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.25.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь» (09.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» в великолепной форме. Этот сезон хорошо даётся команде, и она возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Игорь Никитин по-прежнему требует от своих подопечных системной игры, надёжных действий в обороне и соблюдения дисциплины. Именно грамотная игра в защите приносит железнодорожникам основные очки.

Ярославский клуб пропустил всего 20 шайб в 13 встречах. Это лучший результат в общей таблице КХЛ. Всего «Локомотив» проиграл три матча. Последнее поражение он потерпел как раз в минувшей встрече — от СКА (3:4 ОТ). Причём железнодорожникам пришлось спасаться в третьем периоде. Они проигрывали 2:3.

А ведь у подопечных Игоря Никитина было немало шансов реализовать большинство. В третьем периоде СКА получил 10 минут штрафного времени. Забить гол ярославцам удалось только в формате «5 на 3». В овертайме не прошло и двух минут, как петербуржцы забросили победную шайбу. До поражения от СКА у «Локомотива» была пятиматчевая победная серия.

«Куньлунь» же который раз не оправдывает надежды болельщиков. Михаил Кравец должен был привнести в команду много нового и хорошего. Ему в помощь дали немало классных хоккеистов. Особенно это касается Наиля Якупова. Пока нападающий забросил семь шайб и отдал одну голевую передачу. Он в классной форме.

Но, как это часто бывает, стараний одного хоккеиста недостаточно для побед. Отрезками «драконы» выдают качественную игру и даже удивляют. Например, недавно они обыграли СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2). Жаль, что после этого «Куньлунь» уступил «Витязю» (2:7) и «Торпедо» (0:4).

Стабильность – это точно не про подопечных Михаила Кравца. Уже пошли слухи о возможном увольнении тренера. Ему придётся продемонстрировать хорошую игру в следующих матчах. Сделать это будет непросто.

Два раза подряд «Локомотив» ещё не проигрывал в этом сезоне. Но не только поэтому мы прогнозируем его победу и тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.

Железнодорожники стали старше и умнее. Возможно, благодаря Александру Радулову. Ветеран подаёт хороший пример как на льду, так и в раздевалке. Ярославцы умело используют моменты и всё реже ошибаются в обороне. Даниил Исаев в прекрасной форме и тащит сложные броски. В общем, по всем параметрам «Локо» сильнее и лучше «Куньлуня». Особенно дома.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.