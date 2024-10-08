Что Александр Овечкин покажет в новом сезоне НХЛ?

Недавно сообщили, что Коннор Макдэвид по итогам прошлого сезона является главным претендентом на «Харт Трофи», а Игорь Шестёркин — на «Везину». В НХЛ стартовал сезон-2024/2025, а это значит, что можно будет делать ставки на других героев. Ветераны тоже в деле! Александр Овечкин, например, продолжает погоню за историческим рекордом. Букмекеры дали свои прогнозы на достижения россиянина в новом регулярном чемпионате.

Насколько Овечкин приблизится к Гретцки?

Аналитики считают, что Александру Овечкину в новом сезоне Национальной хоккейной лиги по силам забросить в районе 26 шайб. Если количество голов перевалит за данный рубеж, сыграет коэффициент 1.85. Приблизительно это можно представить как 54% вероятности. Соответственно на 25-26 точных бросков коэффициенты ниже, а шансы, соответственно, заметно выше. И на то есть свои причины.

С учётом того, что в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» провёл 79 матчей и отличился 31 раз, отметку в 26 шайб он может преодолеть снова с запасом. Тем более что россиянин с самого своего первого сезона в НХЛ менее 31 шайбы не имел в принципе. Коронавирусный год в счёт не берём, ведь игр там было принципиально меньше. В остальном стабильность поражает.

Мотивация же у Овечкина должна оставаться плюс-минус всегда. До рекорда Уэйна Гретцки по голам ему не хватает всего 41 шайбы. Забрось 42, и ты — лучший снайпер НХЛ в истории. Если форвард в новом сезоне забросит хотя бы 27 раз, отставание составит всего 14 голов. При таком графике можно будет уйти на заслуженную пенсию уже в конце следующего сезона.

Помощь «Вашингтону» — благотворительность

Вообще, результативность Александра Овечкина заметно снизилась в последние годы. И дело здесь не только в возрасте. Сам «Вашингтон» в последнее время показывает не самые лучшие результаты. В плей-офф заходит со скрипом, часто переживает серии поражений, а разница забитых и пропущенных шайб — отрицательная. Понятно, что блистать в таких условиях отдельному игроку трудно. Зато 39-летний капитан может избрать другую тактику.

Можно, например, помогать «столичным» спорить за выход в плей-офф, взяв на себя роль распасовщика. К слову, в прошлом сезоне Ови замкнул тройку лучших ассистентов своей команды, отдав 34 паса за 79 игр регулярного чемпионата. В новом сезоне можно поставить на тотал больше 31.5 голевой передачи с коэффициентом 1.85 — более 54% вероятности. Правда, при такой благотворительности придётся забыть о собственной цели — рекорде Гретцки.

Остался ли у Ови порох для подвигов?

Последний раз Александр Овечкин оформлял хет-трик в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 1 января 2023 года в матче с «Монреаль Канадиенс». Тогда «Вашингтон Кэпиталз» обыграл канадский клуб со счётом 9:2, а россиянин забил трижды и схлопотал две минуты штрафа. Прошло без малого два года с тех пор, миновало много матчей, а повторить подвиг не получилось.

Едва ли в предстоящем сезоне что-то изменится, учитывая состояние и команды, и самого хоккеиста, который всё-таки не молодеет. Однако букмекеры не исключают, что форвард разразится тремя шайбами в одной игре. Коэффициент на то, что Овечкин оформит два хет-трика в регулярке, составляет 2.70. В переводе на язык вероятности — около 40%. Немало! А теперь представьте, какие шансы хотя бы на один хет-трик. Вполне ощутимые.