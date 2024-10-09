Экспресс с коэффициентом 4.68: Бенуа Гру покоряет КХЛ, но Епанчинцев не отстаёт

Сегодня всё внимание будет вновь устремлено на КХЛ. Нас ждут очень интересные матчи, исход которых мы попытаемся предугадать. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.68.

Прогноз на матч «Трактор» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Бенуа Гру покоряет КХЛ. Специалиста часто сравнивают с Бобом Хартли. Видимо, не просто так. «Трактор» показывает классные результаты, занимает второе место в таблице Восточной конференции и подходит к предстоящей встрече с серией из четырёх побед. Причём обыгрывали «белые медведи» не андердогов, а «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1) и ЦСКА (4:0).

У «Адмирала» дела намного хуже. Никак команда не может обрести стабильность. «Моряки», только обыграв в последнем матче «Ладу» (2:0), смогли прервать серию из четырёх поражений. Особенно слабо клуб из Владивостока выступает на выезде, уступив в четырёх из шести встреч.

За «Трактор» в предстоящем матче нет никаких переживаний. «Белые медведи» в невероятной форме, будут играть на домашней арене, а «моряки» далеки от хороших показателей. Их ждёт поражение. Поставить на победу подопечных Бенуа Гру можно за 1.60.

Прогноз на матч «Лада» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Клуб из Тольятти совсем не радует своих болельщиков. Подопечные Олега Браташа проиграли 7 из 10 последних матчей. Да и три победы были скромными. «Лада» обыграла «Витязь», «Нефтехимик» и «Адмирал». В минувшей встрече команда уступила «морякам» (1:2).

«Сибирь» — это другой уровень. «Снеговики» показывают классный хоккей, выиграли 8 из 10 последних встреч и не собираются сбавлять обороты. Новосибирцы в минувших двух матчах победили «Автомобилист» (4:0) и «Ак Барс» (6:3). Соперники были непростыми, но подопечные Вадима Епанчинцева творят магию.

Для такой «Сибири» команда Олега Браташа не должна создать проблем. Мы предлагаем поставить на победу «снеговиков» с учётом ОТ и буллитов за 1.72.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Куньлунь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Железнодорожники возглавляют таблицу Западной конференции. За их игрой приятно наблюдать. «Локомотив» надёжнее всех команд в этом сезоне обороняется. Команда из Ярославля пропустила всего 20 шайб в 13 встречах. В минувшем матче прервалась шестиматчевая победная серия «Локо». Он уступил СКА.

А вот Михаил Кравец не справляется со своими обязанностями. Главная проблема – огромная дыра в обороне. В Западной конференции «драконы» пропустили больше остальных – 51 шайбу. «Куньлунь» проиграл 7 из 10 последних матчей. В минувших двух играх китайский клуб уступил «Торпедо» (0:4) и «Витязю» (2:7).

Нетрудно представить, что сделают железнодорожники с такой легкопроходимой защитой «Куньлуня». Рекомендуем ставку на победу «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Трактора» в матче с «Адмиралом» за 1.60.

Ставка 2: итоговая победа «Сибири» в матче с «Ладой» за 1.72.

Ставка 3: победа «Локомотива» в матче с «Куньлунем» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.

Общий коэффициент: 1.60 Х 1.72 Х 1.70 = 4.68.