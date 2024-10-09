«Питтсбург» — «Рейнджерс». Шестёркин сдержит Малкина и Кросби

Несмотря на возраст, лидеры «пингвинов» опасны. Впрочем, не для вратаря «синерубашечников».

10 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «пингвинов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 10 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.18. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» (10.10.2024)

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. Впереди нас ждёт много всего интересного. 10 октября состоится встреча, в которой померяются силами на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» «Питтсбург» и «Рейнджерс». Первое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

По итогам прошлого сезона «Питтсбург» во второй раз подряд не смог пробраться в плей-офф. У клуба назрела потребность в перестройке с омоложением состава, но пока что руководство продолжает вести старую политику.

В межсезонье «Пингвинз» пережили несколько изменений в составе. Некоторые из них могут принести пользу, но не настолько большую, чтобы от клуба можно было бы ждать прорыва. У «Питтсбурга» всё те же лидеры, и они не молодеют.

Сидни Кросби уже 37 лет, Евгению Малкину — 38. Нападающие не перестают радовать результативностью и всегда оказывают большое влияние на игру команды. Даже для сильных соперников они представляют большую угрозу, так как обладают огромным опытом и отменным мастерством.

Малкин в прошлом сезоне набрал 67 (27+40) очков, Кросби — 94 (42+52). И всё же их стараний недостаточно. У «Питтсбурга» много проблемных позиций. Скорее всего, новый сезон он закончит не лучше предыдущего. В плей-офф «Пингвинз» путь заказан.

У «Рейнджерс» перспективы намного радужнее. По итогам прошлого сезона они выиграли регулярный чемпионат НХЛ и дошли до полуфинала Кубка Стэнли. У «синерубашечников» есть хорошие шансы повторить успех. Состав остался прежний, команду всё также возглавляет Питер Лавиолетт.

Единственное — к началу сезона «Рейнджерс» могут подойти без Артемия Панарина. Нападающий не смог доиграть два предсезонных матча из-за повреждений. По информации СМИ, травмы несерьёзные. Форвард должен вернуться в состав, но касательно его здоровья есть опасения.

Если Панарин не сыграет, для команды встреча будет сложной. Артемий закончил прошлый сезон в статусе лучшего бомбардира «Рейнджерс». Он забросил много важных шайб. Хочется верить, что ничего серьёзного действительно нет и форвард хорошо начнёт новый розыгрыш НХЛ.

Впрочем, если нет, то Панарина подстрахует надёжный соотечественник — Игорь Шестёркин. Вратарь набрал отличную форму по ходу минувшего розыгрыша Кубка Стэнли. Официальный сайт НХЛ считает его главным претендентом на «Везину» — приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Заключить пари на победу «Рейнджерс» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. В каком бы тонусе ни пребывали Малкин и Кросби, для Шестёркина остановить их видится вполне посильной задачей.

У «синерубашечников» значительно лучше укомплектован состав, нежели у «пингвинов». Даже если Артемий Панарин не сыграет из-за повреждения, это не должно отразиться на итоговом результате. Команда способна справиться и без него.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 10 октября 2024 года

Для «Питтсбурга» прогноз на предстоящий матч, да и на весь сезон в целом, неутешительный. Малкин и Кросби стараются, но что с этого толку? «Рейнджерс» — явные фавориты. У них качественнее состав. Даже возможная потеря лидера не снижает шансы «синерубашечников» на победу.

Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время за 2.14.