«Вегас» — «Колорадо». Барбашёв устремлён вперёд

10 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Колорадо». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «золотых рыцарей» в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех «лавин» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас» — «Колорадо» 10 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» (10.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. Впереди нас ждёт много всего интересного. 10 октября состоится встреча, в которой померяются силами на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе «Вегас» и «Колорадо». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск. В последних 10 очных встречах у команд одинаковое количество побед.

Подготовка «Вегаса» к новому сезону предполагает серьёзные риски. Ему пришлось расстаться с большим количеством важных игроков, в частности с живыми легендами клуба — Джонатаном Маршессо и Уильямом Каррье.

Состав «Вегаса» пополнили не оправдавшие ожиданий хоккеисты — Илья Самсонов, Виктор Олофссон и Александер Хольц. Отличный шанс реабилитировать карьеры должен мотивировать игроков, но нет уверенности, что стимула окажется достаточно.

В предсезонных матчах новобранцы выступили неудовлетворительно. Особенно Самсонов. Он принял участие в двух встречах, в которых пропустил пять шайб. В обеих играх «Голден Найтс» уступили. Сначала они потерпели поражение от «Лос-Анджелеса» (2:3), а затем как раз от «Колорадо» (1:3).

Помочь Самсонову в адаптации и наборе формы должен Иван Барбашёв. Наличие соотечественника в команде всегда заметно упрощает жизнь. Тем более такого сильного и в то же время результативного. В 45 матчах в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он забросил 19 шайб и отдал 26 голевых передач.

«Колорадо» в межсезонье рисковал значительно меньше «Вегаса». Клуб сохранил всех звёзд, избавился от ненужных хоккеистов и укрепил глубину состава. Ставка сделана на молодых и перспективных игроков, в частности на Калума Ритчи.

Омоложение обороны и то, что Арттури Лехконен пропустит старт сезона из-за операции, вызывают определённые опасения. Защита «Эвеланш» и так не могла похвастаться надёжностью в прошлом сезоне, а теперь нагрузка на Александра Георгиева и его сменщика может стать ещё выше.

Раньше большой объём оборонительной работы выполнял Валерий Ничушкин, но мощный нападающий подводит клуб последние несколько лет. Он был переведён в третий этап Программы помощи игрокам НХЛ и дисквалифицирован на полгода. Его будущее окутано густым туманом, однако возвращение должно состояться в ноябре.

Пока что вести команду за собой будут Микко Рантанен, талантливейший защитник Кейл Макар и выигравший по итогам прошлого сезона «Харт Трофи» Натан Маккиннон. Показатели этих хоккеистов устрашают соперников. Они в одиночку способны сделать результат.

Если оценить пережитые командами изменения в межсезонье, то наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы с коэффициентом 2.20. Чаще всего встречи между этими командами получаются результативными. В четырёх из шести последних они на двоих забросили семь шайб.

Оборонительные линии «Голден Найтс» и «Эвеланш» на бумаге стали менее надёжны, а вот мощность нападения осталась прежней. Поэтому предлагаем проверить верх по голам. Интересно, кто забьёт больше — Иван Барбашёв или Натан Маккиннон? У россиянина есть шансы оказаться результативнее канадца.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вегас» — «Колорадо» 10 октября 2024 года

Пока что пережитые «Вегасом» изменения не внушают оптимизма. Самсонов не выручает, да и оборона не выглядит крепко. Хорошо хоть нападение функционирует как надо. У «Колорадо» тоже хватает проблем. Травмы, дисквалификация Ничушкина и омоложение состава могут привести к трудностям в начале сезона. Макар, Рантанен и Маккиннон должны принять удар на себя.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.20.