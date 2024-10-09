«Металлург» — «Торпедо». Восхищаемся хоккеем Разина и Ларионова

«Магнитка» и автозаводцы покажут игру, от которой будет невозможно оторваться.

10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с «Торпедо» на «Арене-Металлург». Начало – в 17:00 мск. Интересно, чья победная серия прервётся.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо» 10 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.95. Шансы нижегородцев оценили в 3.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.07. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо» (10.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Наконец-то болельщики «Магнитки» могут спать спокойно. Андрей Разин добился от своих подопечных той игры, которую должен показывать обладатель Кубка Гагарина. А ведь начинался сезон очень слабо и плохо. Тренер только и успевал выслушивать критику со всех сторон.

«Металлург» выиграл четыре последние встречи. Причём это не были только матчи с андердогами. Начали магнитогорцы с победы над «Ладой» (2:1), а затем их как прорвало. Поочерёдно подопечные Разина обыграли ЦСКА (7:0), «Спартак» (5:2) и московское «Динамо» (5:3).

Интересно, что после двух периодов «Магнитка» проигрывала бело-голубым 1:3, но в заключительном отрезке мощно прибавила и забросила четыре шайбы. В предстоящем матче магнитогорцам нужно будет показать хоккей ещё более высокого уровня. «Торпедо» тоже вышло на пик формы.

В последних пяти встречах автозаводцы просто сносили своих соперников. Они победили «Куньлунь» (4:2 и 4:0), «Адмирал» (4:2), «Амур» (7:2) и «Барыс» (10:1). Просто невероятный хоккей. Нижегородцы забросили 29 шайб в пяти играх. Всего в этом сезоне подопечные Игоря Ларионова забили 50 голов – больше всех в КХЛ.

В последней встрече с «Куньлунем» Игорь Ларионов выделил игру голкипера Ивана Кульбакова. Для него этот матч стал первым «сухим» в сезоне. Как сказал тренер, вратарь был третьим защитником, который начинал атаки. В общем, вся команда нижегородцев играет в нападении, не забывает про оборону, и это приносит шикарный результат.

Даже трудно представить, что нас ожидает в предстоящей игре. Очень смелый хоккей показывают обе команды. Они подходят к матчу с серией побед и вряд ли готовы её прерывать. Когда «Металлург» и «Торпедо» встречались в последний раз, автозаводцы одержали победу 7:4. Этот матч может быть схож по результативности.

В качестве ставки предлагаем взять «обе забросят больше 2.5 шайбы» за 3.00. Нас ждёт встреча двух клубов, находящихся в прекрасной форме. Они показывают отличную игру в нападении и уверенно находят способы забить больше, чем соперники. Одержать победу может как «Торпедо», так и «Металлург». Слишком равная и яркая игра нас ждёт.

Ставка: обе забросят больше 2.5 шайбы за 3.00.