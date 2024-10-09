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Спартак — Салават Юлаев, прогноз на матч КХЛ 10 октября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Салават Юлаев». 60 минут будет мало
Максим Ермаков
«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ
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Слишком равны шансы команд на победу. Этим и воспользуемся!

10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Салаватом Юлаевым» на арене «Мегаспорт». Начало – в 19:30 мск. Однозначно нас ожидает хоккей высочайшего уровня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» 10 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.15. Шансы уфимцев оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» (10.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» продолжает преследовать «Локомотив» в таблице Западной конференции. Напомним, железнодорожники занимают первое место, опережая красно-белых на четыре очка. Но у москвичей есть ещё одна игра в запасе. Поэтому на предстоящую встречу они будут сильно мотивированы.

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Подопечные Алексея Жамнова проводят великолепный сезон, но что-то сплоховали в последних матчах. Сначала уступили «Трактору» (2:3 Б). Нужно отдать должное «Спартаку». Команда Бенуа Гру очень сильна, однако красно-белые играли ничуть не хуже. Затем красно-белые без нервов победили «Барыс», у которого дела идут просто ужасно – 4:2. Но минувшую встречу «гладиаторы» проиграли – «Металлургу» (2:5).

Проблемно выступает в этом сезоне нашумевшая тройка «Спартака». Морозов, Порядин и Голдобин явно могут показывать более результативный хоккей. Пока же на их счету в общем 12 шайб и 13 голевых пасов. В игре с «Магниткой» ни один из них не набрал очков. Нужно что-то менять или подождать.

«Салават Юлаев» тоже сдал после бодрого старта. Североамериканская тройка уфимцев у некоторых экспертов вызвала только критику, но на деле проявила себя с лучшей стороны. Джош Ливо, Александр Хмелевски и Нэйтан Тодд набрали суммарно 32 (12+20) очка по системе «гол+пас».

Но их стараний оказывается недостаточно, чтобы стабильно набирать очки. Подопечные Виктора Козлова проиграли три из четырёх последних встреч. Они уступили «Металлургу» (3:5), «Куньлуню» (2:5) и ЦСКА (0:2). Обыграть «зелёным» удалось только «Трактор» (5:3). Но это было впечатляюще.

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Значит, не всё так плохо, как кажется со стороны. Виктор Козлов после игры с армейцами отметил, что сказался на хоккеистах перерыв почти в неделю. Их игровой ритм просел, поэтому придётся его набирать. Возможно, что это действительно так. В целом уфимцы показывают неплохой хоккей.

Нас ждёт классная игра. Возможно, небольшое преимущество будет на стороне красно-белых. Они выступают дома, провалили матч с «Металлургом» и будут мотивированы. Однако «Салават Юлаев» тоже пойдёт напролом.

После двух поражений уфимцам важно побеждать в предстоящей встрече. В этой игре поставим на ничью в основное время за 4.50. Всё выглядит так, будто нас ждёт равная борьба, в которой нет фаворита. Пусть всё решит удача в овертайме или в буллитах.

Ставка: ничья за 4.50.

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