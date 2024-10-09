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Австрия — Казахстан, прогноз на матч Лиги наций 10 октября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Австрия — Казахстан. Не ждите чудес от Черчесова
Михаил Коробов
Австрия — Казахстан: прогноз на матч Лиги наций
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Сохранить прописку в Лиге В «ястребам» будет непросто. Тренеру нужно время. Работы очень много.

10 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Австрия — Казахстан. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу австрийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех казахстанцев оценён экспертами в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Казахстан 10 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Австрия — Казахстан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Австрия — Казахстан (10.10.2024)

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный футбол уходит на перерыв, уступая место Лиге наций. На 10 октября запланировано много интересных встреч 3-го тура соревнования. Среди прочих выделяется матч, котором на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце Австрия примет Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Австрии после назначения Ральфа Рангника прилично прибавила. Она уверенно квалифицировалась на Евро и добралась до 1/8 финала. Команда смотрелась очень здорово, но обыграть стремительно прогрессирующую под руководством Винченцо Монтеллы Турцию у неё не получилось — 1:2.

Черчесов не выполнит задачу:
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Не всё идёт по плану у Ральфа Рангника и в Лиге наций. Его подопечные сыграли вничью со Словенией (1:1) и уступили Норвегии (1:2). По игре в обоих случаях австрийцы смотрелись лучше соперников. Они чаще владели мячом и опаснее атаковали, но удача оказалась на стороне соперников.

Для сборной Казахстана не лучший старт Австрии — это очень плохая новость. Раненый зверь ещё опаснее. Ральфу Рангнику необходимо исправлять ситуацию в турнирной таблице. Бывший функционер «Локомотива» должен хорошенько настроить команду на предстоящую встречу.

Особые требования у специалиста будут к Марселю Забитцеру, Конраду Лаймеру, Марко Арнаутовичу и Кристофу Баумгартнеру. Ведущие футболисты национальной команды пребывают в отличном тонусе и оказывают очень большое влияние на игру своих клубов. Вполне вероятно, некоторые из них порадуют результативностью в матче с Казахстаном.

Уровень «ястребов» старается поднять бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Начало было положено неплохое. Казахстанцы сумели отнять очки у Норвегии (0:0). Лидеры «свёрл» Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд провели на поле все 90 минут, но так и не сумели забить.

Казалось, Черчесов продолжит развивать заложенные Магомедом Адиевым традиции и будет сопутствовать дальнейшему прогрессу сборной Казахстана. Встреча 2-го тура со Словенией подарила ряд поводов в этом усомниться. «Ястребы» проиграли разгромно — 0:3. Если бы не Игорь Шацкий, они пропустили бы ещё больше. Голкипер совершил шесть сейвов.

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Помимо Шацкого, неплохо выступили Нуралы Алип и Бактиёр Зайнутдинов. Защитник как мог прерывал опасные атаки, а хавбек грамотнее прочих распоряжался мячом и старался подгонять команду вперёд. Все остальные сыграли неудовлетворительно.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сказал, что перед Черчесовым стоит задача сохранить прописку в Лиге В. «Ястребы» расположились на последней строчке в турнирной таблице. Что может сделать Станислав Саламович для того, чтобы избежать понижения?

Пока что уровень командного футбола у сборной Казахстана очень низкий. Проблемы имеются во всех аспектах игры, кроме разве что вратарской позиции. Поставить на победу Австрии в грядущем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14.

Думается, налаживать дела в сборной Казахстана Черчесову лучше с постановления качественной игры в обороне. Глядишь, получится так же, как во встрече с Норвегией, сенсационно зацепиться за очки. Впрочем, нападение Австрии сдержать будет труднее. У неё состав более сбалансированный.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Австрия — Казахстан 10 октября 2024 года

Австрийцам нужно исправлять положение. Для этого у них имеются все вводные. Поддержка домашних трибун, хорошая форма лидеров и тактика Рангника помогут победить Казахстан. Единственное — выиграть будет нелегко. Черчесов наверняка сделает выводы из встречи со Словенией. Вряд ли его команда пропустит столь же много в этот раз.

Ставка: победа Австрии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

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