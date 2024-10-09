Италия — Бельгия. Спаллетти и Тедеско обменяются голами

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, которых вызвали в национальные команды. В четверг, 10 октября, откроется программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Италия — Бельгия, который пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Италия — Бельгия 10 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа сборной Бельгии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 — 24% вероятности. Ничейный исход оценивается в 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 1:1, хотя не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Италия — Бельгия (10.10.2024)

Сборную Италии ждут перемены. Причём ждут давно. Команда под руководством Роберто Манчини выиграла золото Евро-2020, но потом эйфория прошла, и наступила чёрная полоса. Пропуск чемпионата мира в Катаре сменился провалом на последнем чемпионате Европы в Германии. Конечно, из группы удалось выйти, но 0:2 от Швейцарии в 1/8 финала при невыразительной игре — близко к провалу.

Лучано Спаллетти взял «Скуадра адзурра» не в лучшем состоянии. А когда взял, нужно было сразу давать результат, поэтому времени на эксперименты с составом не было. Сейчас в итальянском футболе продолжается смена поколений, и главный бич — отсутствие яркого нападающего. Таких, как Франческо Тотти, нет, а Чиро Иммобиле уже староват, регрессирует даже в Серии А.

С другой стороны, новый цикл Лиги наций итальянцы начали очень бодро. В первых двух выездных турах обыграли со счётом 3:1 сборную Франции и со счётом 2:1 – сборную Израиля, благодаря чему выбились в лидеры группы 2. У сборной Бельгии ситуация чуть другая. Команда Доменико Тедеско использовала свои шансы и тоже добралась до 1/8 финала Евро-2024.

В Лиге наций за два тура бельгийцы набрали лишь три из шести возможных очков. Камнем преткновения стали французы, которые обыграли бельгийцев и на чемпионате Европы в Германии, и во 2-м туре Лиги наций. И всё же со сборной Италии есть схожесть. Во-первых, состав тоже не самый звёздный. Во-вторых, к предстоящему матчу подходят в бодром состоянии.

Отсутствие в заявке Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне по просьбе самих футболистов, разумеется, повлияет на качество игры бельгийской команды. Но итальянскую сборную это вряд ли спасёт от пропущенных мячей. В неплохих матчах с Францией и Израилем подопечные Лучано Спаллетти пропустили в обоих случаях. Потому, кажется, этот та самая ситуация, когда можно ждать голы в обе стороны.

Сборная Италии должна сыграть более агрессивно на правах хозяина. Плюс нет поводов для хандры после двух побед на старте турнира. Сборная Бельгии, в свою очередь, вполне может наиграть на гол против не самой надёжной оборонительной линии соперника. История, кстати, не против — мы видели обмен голами в трёх из четырёх прошлых встреч.

Ставка: обе забьют за 1.83.