Англия — Греция. Не сенсация, но очень близко

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого вызвали в национальные команды. В четверг, 10 октября, откроется программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Англия — Греция, который пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Англия — Греция 10 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.30, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности. Победа сборной Греции доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 12.00 — менее 10% вероятности. Ничейный исход куда вероятнее, но коэффициент тоже большой — 5.50.

Вместе с тем аналитики не вполне уверены, что встреча представителей Лиги В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.83. Разница в вероятности составляет лишь 5%. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34. Наиболее вероятным является счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Англия — Греция (10.10.2024)

Два матча — полёт нормальный! Под руководством Ли Карсли сборная Англии россыпью голов не радует, но результат стабильный. В 1-м туре Лиги наций команда одержала победу над сборной Ирландии со счётом 2:0, а во 2-м туре с тем же счётом обыграла сборную Финляндии. Хотя в обоих случаях, судя по количеству моментов, можно было доводить дело до разгрома.

Впрочем, ничего другого от гранда и не ждёшь, когда тот выступает с соперниками заметно ниже уровнем. Халатность по отношению к результатам прошлого цикла соревнования понизила англичан в лиге, а потому теперь приходится бороться лишь за возвращение в Лигу А. Ни о каком плей-офф в текущем розыгрыше речи, разумеется, не идёт.

Однако недооценивать оппонентов подопечным Ли Карсли тоже не стоит. Ирландцы и финны действительно представляют группу аутсайдеров, и качество их футбола с результатами это подтверждают. А вот сборная Греции — другой разговор. Здесь есть нюанс. Пройти квалификацию к Евро-2024 не получилось, потому руководство решило расстаться с Густаво Пойетом.

На пост главного тренера был назначен Иван Йованович, который много лет до этого тренировал греческие клубы. Судя по всему, хорошее понимание греческого футбола и местных футболистов принесло свои плоды. В двух турах Лиги наций сборная Греции одержала две победы с общим счётом 5:0 — над Финляндией (3:0) и над Ирландией (2:0). То есть даже круче, чем англичане.

Состав у греков интересный. Хорош в подыгрыше Анастасиос Бакасетас, оформивший три голевые передачи. Уже трижды забил молодой форвард Фотис Иоаннидис. При этом голкипер Одиссеас Влаходимос, конечно, не имеет частой игровой практики, зато тренируется в последнее время в английском клубе из АПЛ. Не забываем и защитника Константиноса Цимикаса из «Ливерпуля».

Разумеется, сборная Англии будет играть первым номером в предстоящем матче. Более того, англичане, скорее всего, одержат победу. Вот только лёгкой прогулки им даже на своём поле ждать не стоит. Сборная Греции на подъёме после смены наставника и двух побед подряд. Если даже забить не смогут, то вряд ли проиграют более чем в один мяч.

Ставка: победа Греции с форой (+1.5) за 1.94.