Венгрия — Нидерланды. Куман продолжит в том же духе

За два матча после Евро нидерландцы забили семь мячей.

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого выхватили сборные. В пятницу, 11 октября, продолжится программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Венгрия — Нидерланды, который пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Венгрия — Нидерланды 11 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.66, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа сборной Венгрии на домашнем стадионе доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20 — почти 20% вероятности. Ничейный результат награждён коэффициентом 4.10.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Будапеште получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, хотя не исключают и минимальной победы нидерландцев.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Венгрия — Нидерланды (11.10.2024)

На самом деле, почти всё кричит о том, что предстоящий матч представителей третьей группы Лиги А должен получиться результативным. Во-первых, взгляните на историю очных противостояний. В предыдущих пяти случаях менее четырёх голов на двоих команды не забивали, а последняя встреча вообще закончилась победой Нидерландов со счётом 8:1.

Конечно, здесь стоит сделать резонное замечание, что матч состоялся 11 октября 2013 года, то есть целых 11 лет назад. А остальные результативные матчи были ещё раньше. Это правда. Вот только к новой встрече оппоненты подходят в таком состоянии, что вполне могут изобразить на табло что-нибудь подобное и снова порадовать зрителей.

Правда, речь только про одну сторону. Сборная Нидерландов в данном случае не просто так считается фаворитом. На чемпионате Европы в Германии под руководством Рональда Кумана команда добралась до полуфинала и до последнего претендовала на финал. Характерной чертой матчей с её участием стала высокая результативность.

В Лиге наций «оранжевые» продолжили веселиться. В 1-м туре нового цикла обыграли со счётом 5:2 сборную Боснии и Герцеговины, которая совсем расклеилась, а во 2-м туре выдали боевую ничью со сборной Германии — 2:2. Огрехи обороны удаётся компенсировать хорошей реализацией. И это может стать большой проблемой для сборной Венгрии.

Венгры почти ничего толком не показали на Евро-2024, а в первом же туре Лиги наций получили пять безответных мячей от сборной Германии. Пусть последующая нулевая ничья с боснийской командой не смущает — сыграть «на ноль» было принципиальном моментом, штаб даже поменял голкипера. В целом же команду Марко Росси, судя по всему, посетил небольшой кризис.

При таких раскладах можно смело проверить тотал больше 2.5 мяча. Букмекеры не так сильно в это верят, поэтому коэффициент относительно высокий. Увеличить значение можно добавлением ставки на то, что сборная Нидерландов не проиграет. Нидерландцы спокойно добывают результат в играх с андердогами и дают равный бой грандам. С Венгрией должны разобраться.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и Нидерланды не проиграют за 2.08.