Украина — Грузия. Кварацхелия пошатнёт кресло Реброва

У украинцев всё не так уж гладко.

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого вызвали в национальные команды. В пятницу, 11 октября, продолжится программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Украина — Грузия, который пройдёт на нейтральном поле «Городского стадиона» в Познани (Польша). Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Украина — Грузия 11 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, однако заметное преимущество отдают номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Украины предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа сборной Грузии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70 — 27% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.35.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, хотя минимальную победу украинцев не исключают.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Украина — Грузия (11.10.2024)

Сборная Украины в последние годы стала заметным игроком на европейской футбольной арене. Соперники на неё настраиваются по-особенному, а состав крепнет. Многие футболисты приглашаются в ведущие, или по крайней мере в немаленькие клубы из топовых чемпионатов. Однако в том числе излишняя самоуверенность вносит свою лепту.

Украинцы не лучшим образом выступили на чемпионате Европы в Германии, почти потеряв шансы на плей-офф уже после 1-го тура, когда получили 0:3 от сборной Румынии. Новый цикл Лиги наций начали тоже не с той ноги. Сначала получили 1:2 от сборной Албании, а затем — 2:3 от сборной Чехии. Да, оппоненты крепкие, но последнее место в группе это не оправдывает.

У сборной Грузии дела куда лучше. Во-первых, команда впервые в истории попала на Евро, где вышла в 1/8 финала! Не без доли везения, но и характер был продемонстрирован титанический. Победа над сборной Португалии (2:0) в 3-м туре точно войдёт в историю грузинского футбола. Ну а на первой стадии плей-офф просто не повезло попасть на Испанию.

Однако назвать данное достижение случайностью уже довольно трудно, ведь грузинские футболисты под руководством Вилли Саньоля продолжают удивлять. В Лиге наций по очереди обыграли сборную Чехии (4:1) и Албании (1:0). Настроение должно быть сейчас отличное. Особенно на фоне кадровых потерь в стане соперника перед предстоящим матчем 3-го тура.

Закрепить лидерство в группе грузинам могут помочь и проблемы сборной Украины в обороне. Всё же девять пропущенных мячей в пяти прошлых играх в различных турнирах — это много. При таких раскладах не совсем понятно, почему украинцы получили такое преимущество от букмекеров. Есть ощущение, что это тот самый случай, когда аналитики могут ошибиться.

В качестве ставки интересно выглядят голы в обе стороны. Футболисты сборной Украины, вероятно, будут активны с первых минут, чтобы добиться важных очков и не отстать окончательно. Вот только сборная Грузии хорошо использует свои шансы при игре вторым номером. И даже может удержать какой-нибудь приемлемый для себя счёт.

Ставка 1: обе забьют за 1.94.

Ставка 2: Грузия не проиграет за 1.75.