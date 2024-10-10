Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Украина — Грузия, прогноз и ставка на матч Лиги наций 11 октября, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, результат

Украина — Грузия. Кварацхелия пошатнёт кресло Реброва
Алексей Анисимов
Украина — Грузия: прогноз на матч Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии
У украинцев всё не так уж гладко.

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого вызвали в национальные команды. В пятницу, 11 октября, продолжится программа 3-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Украина — Грузия, который пройдёт на нейтральном поле «Городского стадиона» в Познани (Польша). Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Украина — Грузия 11 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, однако заметное преимущество отдают номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Украины предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа сборной Грузии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70 — 27% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.35.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, хотя минимальную победу украинцев не исключают.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Украина — Грузия (11.10.2024)

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Украины в последние годы стала заметным игроком на европейской футбольной арене. Соперники на неё настраиваются по-особенному, а состав крепнет. Многие футболисты приглашаются в ведущие, или по крайней мере в немаленькие клубы из топовых чемпионатов. Однако в том числе излишняя самоуверенность вносит свою лепту.

Материалы по теме
Что Александр Овечкин покажет в новом сезоне НХЛ?
Что Александр Овечкин покажет в новом сезоне НХЛ?

Украинцы не лучшим образом выступили на чемпионате Европы в Германии, почти потеряв шансы на плей-офф уже после 1-го тура, когда получили 0:3 от сборной Румынии. Новый цикл Лиги наций начали тоже не с той ноги. Сначала получили 1:2 от сборной Албании, а затем — 2:3 от сборной Чехии. Да, оппоненты крепкие, но последнее место в группе это не оправдывает.

У сборной Грузии дела куда лучше. Во-первых, команда впервые в истории попала на Евро, где вышла в 1/8 финала! Не без доли везения, но и характер был продемонстрирован титанический. Победа над сборной Португалии (2:0) в 3-м туре точно войдёт в историю грузинского футбола. Ну а на первой стадии плей-офф просто не повезло попасть на Испанию.

Однако назвать данное достижение случайностью уже довольно трудно, ведь грузинские футболисты под руководством Вилли Саньоля продолжают удивлять. В Лиге наций по очереди обыграли сборную Чехии (4:1) и Албании (1:0). Настроение должно быть сейчас отличное. Особенно на фоне кадровых потерь в стане соперника перед предстоящим матчем 3-го тура.

Закрепить лидерство в группе грузинам могут помочь и проблемы сборной Украины в обороне. Всё же девять пропущенных мячей в пяти прошлых играх в различных турнирах — это много. При таких раскладах не совсем понятно, почему украинцы получили такое преимущество от букмекеров. Есть ощущение, что это тот самый случай, когда аналитики могут ошибиться.

Материалы по теме
Лига наций: Роналду — первый, Мбаппе обойдёт Италию, чемпионы Европы оправдают статус
Лига наций: Роналду — первый, Мбаппе обойдёт Италию, чемпионы Европы оправдают статус

В качестве ставки интересно выглядят голы в обе стороны. Футболисты сборной Украины, вероятно, будут активны с первых минут, чтобы добиться важных очков и не отстать окончательно. Вот только сборная Грузии хорошо использует свои шансы при игре вторым номером. И даже может удержать какой-нибудь приемлемый для себя счёт.

Ставка 1: обе забьют за 1.94.

Ставка 2: Грузия не проиграет за 1.75.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android