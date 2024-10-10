Экспресс с коэффициентом 5.77: ЦСКА и «Авангард» ждёт хороший день

В регулярном чемпионате КХЛ становится жарковато. Сегодня нас ожидают очень интересные матчи, окутанные интригами. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.77.

Прогноз на матч «Барыс» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Вячеслав Буцаев продолжает пытаться исправить положение «Барыса». Не получается. «Снежные барсы» проиграли последние пять матчей с общим счётом 6:24. В том числе было и унизительное поражение от «Торпедо» — 1:10. Всего в 14 играх команда из Казахстана одержала две победы.

«Авангард» свой последний матч провёл как раз с «Барысом» и выиграл 4:0. У омичей тоже не лучшие результаты, им необходимо прибавлять. Ещё одна встреча с таким соперником – повод для набора очков. К тому же «ястребы» проиграли все пять гостевых матчей в этом сезоне.

В общем, встречаются два неудачника. Но у «Авангарда» дела немного лучше. Команда показывает в целом неплохой хоккей, однако в каких-то моментах сильно уступает соперникам. Вот только не таким кризисным, как «Барыс». Поставить на победу омичей можно за 1.60.

Прогноз на матч СКА – «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Роман Ротенберг проделал хорошую работу по подготовке к новому сезону, и его команда держится молодцом. СКА проиграл только два из последних девяти матчей. В том числе ему удалось на шаг приблизиться к «Локомотиву», занимающему первое место на Западе. Армейцы с берегов Невы обыграли железнодорожников в овертайме — 4:3 ОТ. В начале октября они также побеждали минчан – 3:0.

Поэтому «Динамо» будет настроено взять реванш. Но как это сделать, когда соперник играет в настолько классный хоккей? «Зубры» проводят сложный отрезок. Они проиграли четыре из пяти последних встреч. Минувшие три матча закончились поражениями от СКА (0:3), «Сочи» (2:3) и «Северстали» (2:3 Б).

Мы предлагаем поставить на победу СКА с форой (-1.5) за 1.85. Подопечные Романа Ротенберга в отличной форме, а после победы над «Локомотивом» они только будут воодушевлены. У минчан серьёзные проблемы. Тягаться с такими клубами, как петербургский, им не по силам.

Прогноз на матч ЦСКА – «Автомобилист»

Нельзя сказать, что армейцы проводят плохой сезон, но болельщикам хотелось бы большего. ЦСКА нестабилен. Возможно, это связано с перестройкой команды под требования Ильи Воробьёва. После двух сухих поражений от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4) москвичи обыграли «Салават Юлаев» (2:0).

«Автомобилист» в последнем матче с «Барысом» прервал трёхматчевую серию поражений. Повезло, что екатеринбуржцы играли с ужасно проводящими сезон «снежными барсами». Да и то победа 4:3 не сильно впечатляет, учитывая, что до неё были поражения от «Ак Барса» (2:6), «Локомотива» (0:1 ОТ) и «Сибири» (0:4).

Поэтому больше верится в победу ЦСКА с коэффициентом 1.95. Армейцы явно в лучшей форме, чем «Автомобилист». Победа над уфимцами дорогого стоит, а обыграть «Барыс» сегодня может любой.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Барысом» за 1.60.

Ставка 2: победа СКА с форой (-1.5) в матче с минским «Динамо» за 1.85.

Ставка 3: победа ЦСКА в матче с «Автомобилистом» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.60 Х 1.85 Х 1.95 = 5.77.