Чили — Бразилия. Звёздный час Эндрика

11 октября состоится матч 9-го тура квалификации ЧМ-2026 Чили — Бразилия. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех чилийцев оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Чили — Бразилия 11 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Чили — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура отбора ЧМ-2026 Чили — Бразилия (11.10.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе всё внимание сконцентрировано на Лиге наций, в Южной Америке вовсю идёт квалификация на ЧМ-2026. 11 октября состоятся три встречи 9-го тура. В одной из них Чили примет Бразилию. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Шансы сборной Чили квалифицироваться на ЧМ-2026 тают на глазах. Она занимает предпоследнее место в турнирной таблице отборочного турнира. Другие команды выглядят конкурентоспособнее.

Чилийцы подавали надежды, но назначение Рикардо Гареки оказало на них временный эффект. Как только эмоциональный подъём закончился, «красная команда» утратила всю привлекательность и снова стала проигрывать.

В последних двух встречах квалификации на ЧМ-2026 чилийцы разгромно уступили Аргентине (0:3), а также проиграли дома Боливии (1:2). В обеих встречах в стартовом составе на поле выходил бывший нападающий московского ЦСКА Виктор Давила. В середине второго тайма Гарека его менял. На форварда возлагаются большие надежды, но пока что он их не оправдывает.

Футбол в Чили замер в одной точке. Многолетний лидер национальной команды Алексис Санчес недавно раскритиковал условия проживания на базе национальной команды. Он отметил, что это просто невыносимо. В итоге некачественная инфраструктура и такое отношение к игрокам выражаются в плохих результатах.

У сборной Бразилии шансов квалифицироваться значительно больше, чем у Чили. Однако у неё также наблюдается спад. Жёлто-зелёные проиграли четыре из пяти последних матчей квалификации на ЧМ-2026, а также неудовлетворительно выступили в Кубке Америки.

Отчасти виной этому серьёзная травма Неймара. Нападающий много лет вёл за собой национальную команду. Без него Бразилия как будто бы утратила важнейшую частицу себя. Недавно форвард возобновил тренировки с «Аль-Хилялем», однако его полноценное возвращение на поле ожидается нескоро.

Сборную Бразилию вообще очень сильно подкашивают травмы. Недавно повреждения получили ещё несколько ведущих футболистов — Винисиус Жуниор и Эдер Милитао. Бремя лидерства падает на Родриго и вундеркинда Эндрика. Карло Анчелотти считает, что у последнего большое будущее.

У Доривала Жуниора многое не клеится. Команда показывает недостаточно качественную игру, пропускает простые мячи и с большим трудом забивает сама. Без Винисиуса, Неймара и Милитао даже задача победить аутсайдера становится сложной.

Впрочем, жёлто-зелёные всё равно видятся фаворитами предстоящего матча. Поставить на их победу и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Бразильцы выиграли четыре последние очные встречи.

Уровень развития футбола в Бразилии и Чили на принципиально разном уровне. Это поколение «команды красных» не представляет серьёзной угрозы даже для очень ослабленных кадровыми потерями жёлто-зелёных.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Чили — Бразилия 11 октября 2024 года

Сборная Чили скатывается вниз. Новые лидеры не оказывают такого влияния, как ведущие футболисты предыдущего поколения. Результаты очень плохие. Даже дома чилийцы вряд ли сумеют зацепиться за очки во встрече с Бразилией. Жёлто-зелёные опасны в любом виде. Их состав всегда полон талантов.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.