«Миннесота» — «Коламбус». Капризов стартует с победы

11 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Коламбус». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.76. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Коламбус» 11 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Миннесота» — «Коламбус» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.26. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Коламбус Блю Джекетс» (11.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. 11 октября состоится интересная встреча, в которой на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле померяются силами «Миннесота» и «Коламбус». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Миннесота» привыкла к роли середняка, которому нечего делать в плей-офф. У неё недостаточно крепкий состав для того, чтобы претендовать хотя бы на проход дальше первого раунда Кубка Стэнли. В клубе много ветеранов, которые уже не тащат и только нагружают зарплатную ведомость.

Вся надежда на молодёжь, в частности на Кирилла Капризова. Россиянин — единственный по-настоящему ценный актив «Миннесоты», и клуб пойдёт на всё, чтобы его сохранить. Прошлый регулярный чемпионат НХЛ форвард закончил на восьмом месте в списке лучших снайперов лиги. Он забросил 46 шайб, а ещё отдал 50 результативных передач.

Капризов — огромный талант, способный в одиночку сделать результат. Собственно, ему и приходится тащить всё на себе. Форвард обладает отменным видением игры и безукоризненной техникой. Кирилл всегда доставляет большие проблемы соперникам, но одноклубники обесценивают его старания.

В межсезонье состав «Миннесоты» пополнил ещё один россиянин — Яков Тренин. Его силовой стиль игры и вариативность могут чуточку упростить жизнь Капризову. Как минимум шансы «Уайлд» начать новый сезон с победы становятся выше.

«Коламбус» последние несколько лет является беспросветным аутсайдером НХЛ. В преддверии регулярного чемпионата его возглавил Дин Эвасон. Последним местом его работы была как раз «Миннесота». Тренер был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Специалист заявил, что у него не возникнет проблем с русскими хоккеистами «Коламбуса» — Кириллом Марченко, Дмитрием Воронковым, Егором Чинаховым, Иваном Проворовым и Даниилом Тарасовым. Эвасон считает, что у него получится сработаться с этими игроками.

Такой вывод Эвасон сделал по работе с Кириллом Капризовым. Правда, тренер «жакетов» выдал весьма противоречивое заявление. По мнению специалиста, это он научил Капризова всему, что тот умеет. Многие с этим утверждением не согласятся.

Если обратить внимание на статистику команд Эвасона, то они не внушают совершенно никакого доверия. К новому сезону «Блю Джекетс» подходят в подавленном настроении. На выезде у них вряд ли получится отнять очки у ставшей немного крепче «Миннесоты».

Заключить пари на победу «Уайлд» и тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. С результативностью у «Миннесоты» всё хорошо. Много очков в прошлом сезоне она потеряла из-за недостаточно крепкой обороны.

Не видится крепкой защита «Уайлд» и в преддверии нового сезона, но «Коламбус» — удобный соперник, с которым не должно возникнуть больших проблем. «Миннесота» выиграла семь из девяти последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Коламбус» 11 октября 2024 года

«Миннесота» по-прежнему видится середняком, держащимся на таланте Капризова. Тем не менее начало сезона для клуба обещает получиться удачным. «Уайлд» достался удобный соперник. «Коламбус» опасен только на словах. На деле же Дин Эвасон не кажется тем тренером, который поспособствует прогрессу «Блю Джекетс».

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.