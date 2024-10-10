Босния и Герцеговина — Германия. Немецкая машина непоколебима

11 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.29. Успех боснийцев оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия 11 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Босния и Герцеговина — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия (11.10.2024)

Клубный футбол уходит на перерыв, уступая место Лиге наций. На 11 октября запланировано много интересных встреч. В одной из них на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница Босния и Герцеговина примет Германию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Боснии и Герцеговины смелыми шагами идёт к регрессу. Её звёздное поколение уходит в закат. Уже объявил о завершении карьеры в национальной команде Миралем Пьянич, недавно перебравшийся в московский ЦСКА. Вскоре его примеру последует и Эдин Джеко.

Лучшему бомбардиру в истории Боснии и Герцеговины уже 38 лет. На клубном уровне он ещё держит планку, но национальную команду уже не тащит. В последних 10 матчах за сборную в официальных турнирах он забил всего два гола. Семь из этих игр сине-жёлтые проиграли.

Будь у Джеко были более элитные партнёры, результаты наверняка были бы лучше. Однако молодое поколение не такое талантливое. Из подающих надежды можно отметить двух-трёх футболистов. И то один из них уже решил попрощаться со сборной.

У 25-летнего защитника «Шеффилд Юнайтед» Анеля Ахмедходжича возник конфликт из-за отказа приехать на сборы перед матчами квалификации чемпионата Европы с Лихтенштейном и Исландией. Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины приняла решение его отстранить.

Есть ли у таких сине-жёлтых хоть какие-то шансы избежать поражения в грядущем матче? Сборная Германии открыла новую главу в истории после назначения на должность главного тренера Юлиана Нагельсмана. Она очень здорово и интересно выступила на Евро-2024.

Нагельсман внёс необходимый баланс в состав бундестим. Качество игры заметно улучшилось. В ней стало больше порядка и собранности. Юрген Клопп, отвечая на слухи о назначении на должность главного тренера сборной, выразил надежду, что Юлиан будет на этом посту гораздо дольше, чем до 2026 года.

Нагельсман преображает сборную Германии в лучшую сторону. В Лиге наций его подопечные крупно победили Венгрию (5:0) и сыграли вничью с Нидерландами (2:2). У бундестим были возможности для того, чтобы забить ещё и иметь в активе две победы, но воспользоваться шансами не получилось.

Не осталась незамеченной Нагельсманом уязвимость оборонительной линии национальной команды. Им будет проведена работа над ошибками. Немецкая машина исправится за ничейный результат уверенной победой.

Поставить на то, что Германия победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. У бундестим возникла проблема с вратарской позицией из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Нагельсман решил выбрать в качестве основного вратаря Александра Нюбеля.

27-летнему голкиперу выпала отличная возможность наконец-то себя показать. Мотивация должна зашкаливать. Как и у других молодых футболистов, которые стали ведущими после того, как Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Тони Кроос и Мануэль Нойер объявили о завершении карьеры в сборной.

Новые лидеры бундестим — Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Преемники достойные, но им ещё много доказывать. Последний не попал в список номинантов на «Золотой мяч», однако не расстроился. Мусиала нацелен добиться большего в новом сезоне и грезит желанием завоевать трофеи. Настрой у него что надо.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия 11 октября 2024 года

Для Боснии и Герцеговины наступают сложные времена. Она больше не может полагаться на индивидуальные качества прежних лидеров, а молодёжь совсем невзрачна. Команда Юлиана Нагельсмана просто обязана побеждать такого соперника всухую и желательно разгромно. Разница в классе и уровне игры между сборными очень велика.

Ставка: Германия победит и не пропустит за 2.26.