Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Супербой россиян будет держать в напряжении

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Отметим, что оба боксёра — непобеждённые, что придаёт дополнительную интригу этому поединку. Кто же окажется сильнее?

Во сколько начало боя Бетербиев — Бивол?

Турнир в Эр-Рияде начнётся в 18:00 мск. Главный бой турнира Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол стартует ориентировочно в 00:00.

Что на кону в бою Бетербиев — Бивол?

Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). У Бивола — титул чемпиона по версии WBA. Бой между ними пройдёт за звание абсолютного чемпиона, победитель станет лучшим по всем версиям.

Где смотреть прямую трансляцию боя Бетербиев — Бивол?

В России бой покажут на Первом канале. Трансляцию всего боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports.

Коэффициенты букмекеров на бой Бетербиев — Бивол

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Биволу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.80. Шансы Бетербиева оценили котировкой 2.20. На ничейный исход по итогам боя можно сделать ставку за 14.0.

По оценкам аналитиков, бой, скорее всего, продлится всю дистанцию. Такой исход идёт с коэффициентом 1.64. На досрочное завершение можно поставить за 2.18. Нокаут от одного из боксёров оценили в 2.35.

Кто же победит?

Два россиянина исповедуют разные стили бокса. Что же, тем интереснее! Небольшим фаворитом букмекеры считают Бивола, и это, пожалуй, оправдано. Дмитрий принёс в профессионалы и довёл практически до совершенства все лучшие качества из любительского бокса: скорость, техника, работа ног, серийные взрывные удары — всё при нём. Такой стиль крайне энергозатратен, но Бивол превосходно готов физически.

Говорят, что у него не было по-настоящему серьёзного соперника. Всё-таки Сауль Альварес поднимался в полутяжёлый вес, было видно, что ему не хватает мощи. Но отметим и то, что Дмитрий нейтрализовал все лучшие качества Канело. Ещё одна «претензия» к Биволу — то, что он незрелищен, у него не так много нокаутов. Отчасти это действительно так, но, если есть результат, какие могут быть вопросы. Не будем забывать, что Дмитрий на шесть лет моложе Артура, это может стать преимуществом.

Но и Бетербиеву есть чем ответить! Его часто представляют типичным нокаутёром, что на самом деле так, однако и в классическом понимании бокса Артур очень хорош. Он здорово работает передней рукой, постоянно прессингует оппонентов. Ну и его удары — это не лаки-панч. Принимать такую мощь на себя на протяжении нескольких раундов невероятно сложно. И в какой-то момент соперник ломается. Да, Бетербиеву уже 39, но даже в таком возрасте он потрясающе готов физически.

Кто победит? Сказать сложно. Бивол никогда не боксировал с настолько мощным и прессингующим оппонентом. Бетербиев же не встречался с настолько умным, техничным и выносливым соперником. Это будет близкий поединок.И всё-таки мы поставим на Бивола. Он моложе,, а его умение справляться с прессингом должно сыграть свою роль. Да, у Дмитрия нет супернокаутирующего удара, но так ли он ему нужен? Победы по очкам Биволу вполне хватит.

Ставка: победа Бивола по очкам за 2.37.