Экспресс с коэффициентом 5.01: у Турции новый герой, Дьёкереш поведёт за собой Швецию

Вот и стартовали международные матчи в Лиге наций. На сегодня запланированы очень интересные встречи. Мы отобрали три из них, дали прогнозы и составили экспресс с коэффициентом 5.01.

Прогноз на матч Турция – Черногория

«Лунные звёзды» после поражения в четвертьфинале Евро-2024 неплохо стартовали в Лиге наций. Они начали с ничьей во встрече с Уэльсом (0:0), но затем победили Исландию (3:1). Нападающий «Бенфики» Керем Актюркоглу оформил хет-трик. Ещё один его гол не засчитали из-за офсайда.

Сборная Черногории хотела бы выдавать такие же результаты, но проиграла обе встречи в Лиге наций. «Храбрые соколы» потерпели поражения от Исландии (0:2) и Уэльса (1:2). Что говорить, если команда даже не смогла отобраться на прошлый чемпионат Европы в компании не самых сильных сборных.

Для турок этот матч станет ещё одним способом набрать три очка. С учётом того, в какой форме находятся «лунные звёзды», обыграть Черногорию не составит большого труда. Победа Турции с форой (-1.5) принимается с коэффициентом 1.95.

Прогноз на матч Чехия – Албания

Чехи не смогли преодолеть групповой этап на чемпионате Европы в Германии, дважды уступив и один раз сыграв вничью. Они продлили свою безвыигрышную серию в Лиге наций, потерпев поражение от Грузии (1:4). Видимо, после этого «народная команда» сделала выводы и неожиданно для многих обыграла сборную Украины (3:2). Дубль оформил Павел Шульц.

Как ни странно, Албания тоже обыграла украинцев (2:1), но уступила Грузии (0:1). Не менее интересно, что групповой этап минувшего Евро красно-чёрные тоже провели неудачно. Дважды уступили и один раз сыграли вничью.

Как сильно похожи результаты обеих команд. Чувствуется, что игра будет напряжённой и, скорее всего, равной. Однако небольшое преимущество будет на стороне чехов. Всё-таки они выступят на домашнем стадионе. Поставим на победу Чехии за 1.68.

Прогноз на матч Словакия – Швеция

У Словакии есть все шансы завершить групповой этап Лиги наций на первом месте. Команда начала турнир с победы над Эстонией (1:0), а затем обыграла Азербайджан (2:0). Два «сухаря» — это заслуга Мартина Дубравки. Жаль, но в предстоящей встрече его не будет. Это может сказаться на результате.

Сборная Швеции стартовала в Лиге наций с победы над Азербайджаном (3:1). Дьёкереш забил гол, а Исак оформил дубль. Затем эти два футболиста были неудержимы во встрече с Эстонией (3:0). На этот раз игроки поменялись – Виктор сделал дубль. К сожалению, матч со словаками пропустит Александер. Посмотрим, как Дьёкереш проявит себя без него. Он настоящая звезда шведской сборной.

Без Мартина Дурбавки шансы словаков на победу или ничью заметно снизятся. Особенно если учитывать атакующий потенциал Швеции во главе с Дьёкерешем. Наша ставка будет на то, что сине-жёлтые не проиграют за 1.57.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Турции с форой (-1.5) в матче с Черногорией за 1.90.

Ставка 2: победа Чехии в матче с Албанией за 1.68.

Ставка 3: Швеция не проиграет Словакии за 1.57.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.68 Х 1.57 = 5.01.