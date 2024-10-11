«Каролина» — «Тампа-Бэй». Кучеров подождёт с голами

12 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Тампа-Бэй» 12 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Каролина» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. 12 октября состоится интересная встреча, в которой на льду стадиона «Леново Центр» в городе Роли померяются силами «Каролина» и «Тампа-Бэй». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Большого количества глобальных перемен с «Каролиной» в межсезонье не произошло, несмотря на то что пробраться дальше второго раунда в Кубке Стэнли у команды Рода Бриндамора не получилось. 54-летний специалист не только сохранил работу, но и подтянул в «Харрикейнз» своего сына — Скайлера.

В предстоящем матче ожидается ожесточённая борьба и много шума. Вряд ли болельщики «Кейнс» тепло поприветствуют Джейка Гюнцеля, перебравшегося в «Тампу». Когда 30-летний нападающий уходил из «Питтсбурга», Евгений Малкин признался, что хоккеиста такого уровня очень трудно заменить.

Зато «Каролина» выменяла результативного защитника Шейна Гостисбера. В теории он должен помочь Себастьяну Ахо, Джордану Стаалу, а также Петру Кочеткову, Дмитрию Орлову и Андрею Свечникову. Посмотрим, что получится на практике.

Номинально крепкая оборонительная линия «Каролины» стала ещё лучше. У Кочеткова редко было много работы, а теперь голкипер и вовсе может заскучать. Впрочем, если защита «Харрикейнз» прибавила в надёжности, то нападение потеряло в глубине и качестве. А ведь с результативностью у команды и так в прошлом сезоне далеко не всегда всё было в порядке.

У «Тампа-Бэй» всё с точностью до наоборот. Из-за травм защита клуба в прошлом сезоне очень сильно просела. Несмотря на старания Андрея Василевского и Никиты Кучерова, «Лайтнинг» много пропускали и проигрывали.

Кучеов по итогам прошлого сезона выиграл «Арт Росс Трофи», но статус самого результативного хоккеиста регулярного чемпионата НХЛ никак не помог команде. Поэтому межсезонье «Лайтнинг» было посвящено набору качественной обороны. В состав вернулся Райан Макдона, и было выменяно ещё несколько отличных защитников.

Большая удача, что при этом у «молний» получилось улучшить нападение Джейком Гюнцелем. Болельщики будут скучать по ушедшему Стивену Стэмкосу, выступашему за клуб на протяжении всей карьеры. Тем не менее нападение «Тампа-Бэй» требовало свежей крови, и теперь у Кучерова больше простора для творчества.

У россиянина выдающееся видение поля и обострённое чутьё. Он регулярно снабжает партнёров передачами, которые заставляют весь хоккейный мир ахнуть. Индивидуальное мастерство форварда — главный ключ «Лайтнинг» к победе в предстоящей встрече. Впрочем, выиграть первый матч сезона будет непросто.

Командам наверняка потребуется время на то, чтобы набрать форму и адаптироваться к переменам. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет тотал меньше 6 шайб, за 1.87.

У команд хватает мощных и креативных нападающих, но голкиперы и защитники тоже не промах. Всего лишь в двух из восьми последних очных встреч клубы на двоих забросили больше четырёх шайб. С учётом перемен в межсезонье в повышение результативности верится с трудом.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Каролина» — «Тампа-Бэй» 12 октября 2024 года

Обе команды укрепили защиту и расстались с некоторыми нападающими. В совокупности с историей очных встреч, это обещает мало заброшенных шайб. Результативность Кучерова отходит на второй план. Многое будет зависеть от надёжности голкиперов и обороны.

Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.87.