«Ванкувер» — «Филадельфия». Мичкова не зря сравнивают с Буре

Торторелла раскроет талант российского нападающего. Он знает, как это делается.

12 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Филадельфия». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэнакс» в основное время можно с коэффициентом 2.02. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер» — «Филадельфия» 12 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ванкувер» — «Филадельфия» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.26. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз» (12.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. 12 октября состоится интересная встреча, в которой на льду «Роджерс-Арены» померяются силами «Ванкувер» и «Филадельфия». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

У «Кэнакс» уже есть первое поражение в новом сезоне. Они уступили «Калгари» (5:6 ОТ). К 15-й минуте у «Ванкувера» было преимущество в три шайбы. Команда почувствовала избыточную уверенность и слишком рано расслабилась. Соперник этим воспользовался, перехватив инициативу.

В межсезонье «Ванкувер» укрепил глубину на задней линии. Он сохранил две первые пары обороны, обменял Никиту Задорова в «Бостон», а на замену приобрёл Дерека Форборта и Венсана Деарне. Защита должна была стать крепче, однако шесть пропущенных шайб во встрече с «Калгари» говорят об обратном.

Оба новичка «Кэнакс» завершили встречу с «Флэймз» с показателем полезности «-2». Оказывается, найти качественную замену Задорову не так уж легко. Ещё Рику Токкету непросто привыкнуть к отсутствию в составе Сэма Лафферти, выполнявшего большой объём черновой работы. Нападающий перебрался в «Баффало».

Ещё к «Ванкуверу» присоединился Даниэль Спронг. Нападающий открыл счёт во встрече с «Калгари» на 10-й минуте. Трансфер многообещающий, но новобранцу нужно время на адаптацию, а Рику Токкету на отлаживание качественно функционирующей системы.

«Филадельфия» пока что не провела ни одного официального матча в новом сезоне, но подходит ко встрече хорошо подготовленной. Команда претерпела минимум изменений. «Флайерз» покинули несколько ветеранов. Пополнил состав Матвей Мичков.

Появление 19-летнего нападающего взбудоражило лигу. Джон Торторелла заявил, что в «Филадельфии» не будут подавлять креативность Мичкова. На предсезонке Матвей показал товар лицом. В четырёх матчах он забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

«Флайерз» довольны Мичковым. Его сравнивают с Павлом Буре и пророчат большое будущее. По версии сайта НХЛ, Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему новичку сезона.

Джон Торторелла препятствует возникновению у Мичкова звёздной болезни. Он отметил, что Матвей пока ещё не спаситель клуба. Тренер грамотно рассудил, что нападающему необходимо развиваться и становиться лучше.

В предстоящей встрече Мичков вновь может порадовать результативностью. Поставить на тотал больше 6 шайб можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

У «Кэнакс» объёктивно больше шансов на победу. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, у «Ванкувера» лучше укомплектован состав и, соответственно, лучше результаты. Однако списывать со счетов подопечных Джона Тортореллы не стоит.

Специалист строит команду на долгосрочную перспективу. Со временем качество командной игры «Флайерз» растёт, молодёжь клуба прибавляет, учась на ошибках. Под руководством такого наставника у Мичкова действительно есть все шансы стать вторым Павлом Буре.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Ванкувер» — «Филадельфия» 12 октября 2024 года

Грозно смотрится нападение «Ванкувера», но не защита. Пока что оборонительная линия видится ахиллесовой пятой «Кэнакс». «Филадельфия» может по этому уязвимому месту ударить. Дебют Мичкова в НХЛ обещает сложиться успешно. Торторелла знает, как лучше использовать его сильные качества.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.85.