«Спартак» — «Ак Барс». Яшкин и Барабанов преподадут урок Голдобину и Морозову

12 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Ак Барсом» на арене «Мегаспорт». Начало – в 14:00 мск. Команды подходят ко встрече с сериями из двух поражений. Чья неудачная полоса прервётся?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» 12 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы казанцев оценили в 2.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» (12.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» пока ещё держится в топ-3 Западной конференции, но надолго ли? Игра и результаты красно-белых в последнее время ухудшились. Они проиграли три из четырёх прошлых встреч. Уступили «Трактору» (2:3 Б), «Металлургу» (2:5) и «Салавату Юлаеву» (2:5). Единственная победа на этом отрезке была добыта в матче с «Барысом» (4:2).

Алексей Жамнов всё прекрасно понимает. После поражения от уфимцев он отметил, что команда подняла планку в прошлом сезоне и не может её опускать. Интересно, что, по его словам, у некоторых появилась корона или самоуспокоенность. Интересно, о ком идёт речь. Неужели тренеру не нравится, как стала играть первая тройка нападения?

И действительно, то, что делали в прошлом сезоне Голдобин, Морозов и Порядин, несравнимо с сегодняшними показателями. Николай остаётся без очков в четырёх встречах подряд, Иван – в двух, а Павел вообще пропустил игру с «Салаватом Юлаевым». В общем, Жамнову необходимо привнести в команду что-то свежее, чтобы её растормошить.

Предстоящая игра с «Ак Барсом» — проверка на качество. После семиматчевой победной серии казанцы тоже резко сбавили ход. Они проиграли последние два матча. Сначала уступили «Амуру» (1:2), а затем «Сибири» (3:6). Всё это не похоже на «барсов». Нельзя проигрывать командам, которые идут на бумаге аутсайдерами.

Эти неудачи можно оправдать недонастроем. Потому что у Анвара Гатиятулина сложился костяк, его команда играет как единое целое, сформировались лидеры. Все механизмы работают, но иногда даже они дают сбой. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы это не продолжалось долго.

Петан — Яшкин — Барабанов – первая тройка, которая образовалось в этом сезоне. И она функционирует явно лучше, чем спартаковское первое звено. Несмотря на поражение от «Сибири», Александр оформил дубль, а Ник и Дмитрий отдали по два голевых паса. Но что важнее — играет у «Ак Барса» не только первое звено. Все остальные активно поддерживают ритм.

Откровенно говоря, по игре казанцы смотрятся интереснее «Спартака». Заметно, что подопечные Гатиятулина играют как единое целое. В команде Алексея Жамнова же что-то происходит. Лидеры не играют так, как могут. Может быть, перестали работать тренерские установки? Предлагаем поставить на победу «Ак Барса» с учётом ОТ и буллитов за 2.00.

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 2.00.