«Металлург» — «Авангард». Разин растопчет защиту Звягина

12 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет играть с «Авангардом» на «Арене-Металлург». Начало – в 14:30 мск. Одни подходят к матчу с полным воодушевлением, другие – с чувством отчаяния.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 12 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.05. Шансы омичей оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» (12.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Андрей Разин ценой больших усилий всё-таки сумел вернуть своей команде прежнюю игру. По крайней мере, пока всё выглядит именно так. «Магнитку» ругали с самого начала сезона. Она демонстрировала совсем не чемпионский хоккей. Но серия из четырёх побед изменила мнение о магнитогорцах.

«Металлург» поочерёдно обыграл «Ладу» (2:1), ЦСКА (7:0), «Спартак» (5:2) и московское «Динамо» (5:3). Впечатляет, что подопечные Разина вынесли сразу три московских клуба, которые считаются очень сильными соперниками. Однако команду из Восточной конференции это нисколько не смутило. Кажется, «Магнитка» действительно поймала тот драйв, который был в плей-офф.

Последнюю встречу «лисы» проиграли «Торпедо» (4:5). Матч получился очень ярким и интересным. Ещё бы, ведь суммарно команды забросили девять шайб. Несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что у «Магнитки» хромала реализация. Суммарно «Металлург» нанёс 51 бросок при 20 от нижегородцев. Чувствуете разницу?

20+ бросков были нанесены в третьем периоде. «Торпедо» часто удалялось, будто бы предоставляя шанс магнитогорцам сравнять счёт. Однако ни одним из четырёх шансов реализовать большинство в концовке встречи «Магнитка» не воспользовалась. Обидно, но нужно работать дальше. В целом зрители остались довольны.

«Авангард» не может похвастаться такой великолепной игрой в атаке. Команду как будто бы подменили в этом сезоне. Ужасная статистика, присущая аутсайдерам КХЛ. Омичи порадовались прерванной семиматчевой серии поражений, однако это вообще ничего не дало. Обыграв «Сибирь» (3:2), «ястребы» тут же уступили «Локомотиву» (3:5).

Качели продолжились, когда подопечные Звягина выиграли у «Барыса» (4:0), однако ответ не заставил себя ждать. «Снежные барсы» взяли реванш в последней встрече, обыграв «Авангард» со счётом 1:0. Руководство не собирается ничего менять, Звягин продолжает работать с командой и готовит её к матчу с «Металлургом».

Отметим, что для «Барыса» эта победа стала всего лишь третьей в регулярном чемпионате. Все предыдущие соперники легко вскрывали его оборону. Только «Торпедо» отправило в ворота казахстанского клуба 10 шайб. А «Авангард» не смог забросить даже одной. Три броска в створ от омичей как будто бы говорят о том, что и не сильно старались «ястребы» сравнять счёт. Очень плохо.

Звягин сказал, что в игре с чемпионами его подопечные будут выходить играть на победу. Как поверить, что это реально осуществить, когда «Металлург», желая сравнять счёт, бросает свыше 20 раз по воротам нижегородцев в третьем периоде при отставании в одну шайбу, а «Авангард» по воротам «Барыса» наносит за весь матч примерно столько же бросков? Разница велика. Мы предлагаем ставку на победу «Магнитки» за 2.05.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.05.