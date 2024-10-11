Хорватия — Шотландия. Карьера Модрича близится к закату

Найти замену обладателю «Золотого мяча» невозможно, но и с ним команда не выигрывает.

12 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Хорватия — Шотландия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 1.60. Успех шотландцев оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Шотландия 12 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Шотландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Хорватия — Шотландия (12.10.2024)

Клубный футбол уходит на перерыв, уступая место Лиге наций. На 12 октября запланировано много интересных встреч 3-го тура. В одной из них на стадионе «Максимир» в Загребе померяются силами Хорватия и Шотландия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Хорватии всё ближе подбирается к смене поколений. Многолетние лидеры продолжают вести национальную команду за собой, но чем дальше, тем хуже. На Евро-2024 «шашечные» не сумели пробраться дальше группового этапа. Регресс продолжается.

В Лиге наций «пламенные» уступили Португалии (1:2) и с трудом победили Польшу (1:0). Главным героем встречи с бело-красными стал Лука Модрич. Полузащитник забил филигранным ударом со штрафного. Пока что он не планирует завершать карьеру, так как чувствует, что порох ещё есть.

Опыт и мастерство Модрича очень важны для национальной команды, но время не щадит никого. На клубном уровне качество выступлений обладателя «Золотого мяча» стремительно падает. Полузащитнику уже 39 лет. Он всё чаще допускает ошибки и уступает в скорости молодёжи.

Хорошо одно — Златко Далич постарался, чтобы национальная команда предельно редко пропускала. Обороняются «шашечные» очень слаженно, облегчая жизнь надёжному Доминику Ливаковичу. В последних 13 встречах во всех официальных турнирах «пламенные» пропустили 12 мячей.

Сборная Шотландии опаснее, но не стабильнее Хорватии. Она здорово выступила в квалификации Евро-2024, но на самом турнире сыграла посредственно. Хотя ещё стоит отметить высокий уровень соперников, встречи с которыми у «тартановой армии» не задались.

В чём же заключается опасность Шотландии? Она отличается развитой тренерской мыслью. Стив Кларк сумел из довольно посредственного состава собрать очень сыгранную и боевую команду, которая даже во встречах с сильными соперниками не теряет своей изюминки. От каждого её футболиста можно ждать чего-то неординарного.

На секундочку, ключевым игроком Шотландии стал Скотт Мактоминей. Стив Кларк нашёл способ использовать навыки высокого и сильного футболиста наилучшим образом. Недавно хавбек перебрался в состав «Наполи». Он продуктивно работает под руководством Антонио Конте. В частности благодаря стараниям шотландца неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А.

В Лиге наций у шотландцев пока что показатели неутешительные. Они досадно уступили Польше (2:3) и Португалии (1:2). О чём это говорит? О том, что на грядущий матч Стив Кларк настроит подопечных особо тщательно. Ему необходимо исправлять положение в турнирной таблице.

Заключить пари на то, что «тартановая армия» не проиграет «шашечным», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43. Последние результаты «пламенных» настораживают. Они выиграли только один из пяти матчей в официальных турнирах. Без Луки Модрича национальная команда смотрится плохо, но и с ним не очень хорошо. Полузащитнику пора вешать бутсы на гвоздь, но без потери в качестве заменить его невозможно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Хорватия — Шотландия 12 октября 2024 года

Сборная Хорватии оказывается в подвешенном состоянии. Побеждать чрезвычайно трудно, но и проигрывать она не собирается. Тем более дома. С учётом нестабильности Шотландии, наиболее правдоподобным исходом видится ничья. Впрочем, у «тартановой армии» есть и неплохие шансы на победу. У неё моложе состав и больше непредсказуемости в игре.

Ставка: Шотландия не проиграет за 2.43.