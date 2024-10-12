Железнодорожники идут за победой, а петербуржцы не оправдывают ожиданий.

Экспресс с коэффициентом 4.33: «Локомотив» продержится на вершине, у СКА проблемы

Жарковато становится в КХЛ. Команды дарят крупные победы, сенсации и интриги. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.33.

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Салават Юлаев»

Алексей Кудашов должен собраться с мыслями и настроить своих подопечных на верный курс. Пока игра московского «Динамо» слишком слабая. Бело-голубые после 14 матчей даже не попадают в зону плей-офф. Настолько плохи дела. Никита Гусев старается, набрал 11 очков по системе «гол+пас», но его усилий недостаточно. Последний матч «Динамо» проиграло «Металлургу» — 3:5.

«Салават Юлаев» тоже не в лучшей форме. Команду бросает от побед к поражениям. Особенно в последнее время. Уфимцы проиграли «Куньлуню» (2:5) и ЦСКА (0:2), но в минувшей встрече победили «Спартак» (5:2). В этом и отражается нестабильность «зелёных».

Тяжёлый матч ждёт команды. Обеим нужна победа, но отсутствуют стабильность и системность в игре. Даже домашний стадион вряд ли станет большим преимуществом для бело-голубых. Мы предлагаем поставить на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.55.

Прогноз на матч СКА – «Автомобилист»

После пяти выигранных матчей подряд петербургский клуб стал чередовать победы с поражениями. Причём армейцы с Невы уступают не самым сильным соперникам – «Куньлуню» (4:5), «Северстали» (3:4) и минскому «Динамо» (2:4). Роман Ротенберг должен срочно что-то предпринять. Создаётся ощущение, что даже Евгений Кузнецов не придаёт сил СКА и уверенности.

Игра «Автомобилиста» находится на высоком уровне. Команда даёт болельщиком то, чего от неё ожидали. Екатеринбургский клуб делит с «Трактором» первое место в таблице Восточной конференции. В последней игре подопечные Николая Заварухина победили ЦСКА (4:3 Б).

Вспомним прошлый плей-офф Кубка Гагарина. «Автомобилист» выбил СКА со счётом 4-1 в серии. А учитывая, как слабо играют петербуржцы в последних встречах, у екатеринбуржцев наверняка будут хорошие шансы на победу. Но в качестве ставки мы возьмём индивидуальный тотал «Авто» больше 1.5 шайбы за 1.47.

Прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив»

«Леопарды» остаются на дне турнирной таблицы Западной конференции. Недавно болельщикам могло показаться, что южане взбодрились и будут выбираться из кризиса. Способствовали таким ощущениям три победы кряду, добытые над «Северсталью» (1:0), «Адмиралом» (5:0) и минским «Динамо» (3:2). Но последние две встречи «Сочи» проиграл – обе «Витязю».

«Локомотив» — полная противоположность. Железнодорожники возглавляют таблицу Западной конференции. Они показывают хоккей очень высокого уровня, придерживаются системы и требований Игоря Никитина, добывая нужные результаты. Лучшая оборона в этом сезоне КХЛ у ярославского клуба – 22 пропущенные шайбы.

«Локомотив» проиграл только один из семи последних матчей. Да и тот за пределами основного времени СКА. Обыграть железнодорожников у такой команды, как «Сочи», вряд ли получится. Слишком разный уровень. Предлагаем ставку на победу ярославцев с форой (-1.5) за 1.90.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забросят больше 1.5 шайбы в матче «Динамо» — «Салават Юлаев» за 1.55.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Автомобилиста» в игре с СКА больше 1.5 шайбы за 1.47.

Ставка 3: победа «Локомотива» с форой (-1.5) над «Сочи» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.55 Х 1.47 Х 1.90 = 4.33.