Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Ждите сюрприза!

Нокаут в этом бою возможен, но его автором вряд ли станет БТР.

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Встреча начнётся не ранее 0:05 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Бивола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы Бетербиева оценили в 2.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 14.0.

Эксперты предполагают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 11.5 раунда принимают за 1.56. Поставить на тотал меньше 11.5 раунда можно за 2.35.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

В прямом эфире поединок покажут на Первом канале.

Прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (12.10.2024)

Боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом ждали все. Сначала он был отложен из-за травмы Артура, но теперь состоится. БТР владеет титулами WBC, WBO и IBF, а Дмитрий – обладатель чемпионского пояса по версии WBA.

Оба бойца являются непобеждёнными. Жаль, что кому-то из них всё-таки придётся проиграть. Однако стиль боксёров абсолютно разный. Бетербиев все свои 20 побед добывал нокаутами. Бивол – приверженец прагматичного бокса. В его вкусе разбивать соперников все 12 раундов, стабильно набирая очки.

После девяти побед единогласным решением судей подряд Дмитрий в последнем поединке отправил в нокаут в шестом раунде Малика Зинада, который вышел на коротком уведомлении. Больше всего в карьере Бивола запомнился поединок в 2022 году, в котором он одолел Сауля Альвареса. Он стал вторым боксёром, которому удалось победить мексиканца.

Бивол обладает уникальным боксёрским IQ. Он умеет читать своих соперников, выявлять их слабые места и наносить точные удары, которые выводят из равновесия. К тому же у Дмитрия очень быстрые ноги и удар с правой, который он обязательно не раз донесёт до соперника. Большое количество побед по итогам 12 раундов ещё раз говорит о его отличной функциональной подготовке.

Бетербиев в последних двух поединках отправил спать далеко не слабых боксёров. Он нокаутировал Энтони Ярда и Каллума Смита. Похвалы достойны выдержка и стойкость Артура. Он тоже бывал в нокдаунах, но вставал и выигрывал.

У Волка невероятно мощный удар, которым он может вывести из строя любого соперника, даже такого быстрого, как Бивол. Он неоднократно дрался с боксёрами, которые всю свою карьеру доказывали, как умеют терпеть, уклоняться и подниматься, чтобы идти к победе. Но в схватке с Бетербиевым им это не помогало.

Чтобы одолеть Артура, ему нужно предложить неудобную тактику. Как раз стиль Бивола может стать таковым для Волка. Дмитрий – моложе, динамичнее и быстрее. Его работа на ногах может стать проблемой для Бетербиева. Особенно если учитывать тот факт, что БТР стал подвержен травмам.

Почему бы в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе не произойти сенсации? Даже букмекеры не верят, что Бивол может победить досрочно, предлагая на это событие коэффициент 7.20. А на досрочную победу Бетербиева дают 2.75. А ведь фаворитом боя является Дмитрий. Настолько эксперты уверены, что он не может выиграть нокаутом.

Пойдём против системы и поставим на досрочную победу Бивола. Дело даже не в том, что он изменит своему стилю. Нет, ни в коем случае. Просто Бетербиев наверняка будет очень напористым и может начать допускать ошибки, когда почувствует, что проигрывает по очкам Дмитрию на дистанции. В итоге, с учётом возраста и подверженности травмам БТРа, одна из контратак Дмитрия может пройти.

Ставка: победа Бивола досрочно за 7.20.