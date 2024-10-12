«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Овечкина отвлекает погоня за Гретцки

Последние несколько лет «столичные» стартуют с поражений, а Александр не набирает очков. Так будет и в этот раз.

13 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 13 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (13.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. 13 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Кэпитал Уан-Арены» померяются силами местный «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

В «Вашингтоне» полным ходом идёт перестройка. Команда омолаживается, готовясь к неизбежному расставанию с Александром Овечкиным и другими старожилами через несколько сезонов. «Кэпиталз» сохранили Ивана Мирошниченко и будущие пики первого раунда.

Сезон обещает получиться для «столичных» не менее сложным, нежели предыдущий. Тем не менее клуб движется в правильном направлении. В приоритете у него погоня Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки и подготовка почвы к расставанию с россиянином. Всё остальное менее важно.

Это не значит, что «Вашингтон» оставит борьбу за попадание в плей-офф. Однако для того, чтобы сыграть в Кубке Стэнли, у Спенсера Карбери многое должно сложиться. Пока что тренер находится в поиске наиболее успешно функционирующей системы. Он заявил, что рассматривает перевод Овечкина на правый фланг атаки.

По итогам прошлого сезона Александр забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. От рекорда Гретцки 39-летнего нападающего отделяет 41 гол. Близость исключительного достижения подогревает кровь в жилах россиянина. Он уже не так вынослив и быстр, как раньше, но опыт и мастерство решают.

Пока «Вашингтон» строит планы на команду будущего, «Нью-Джерси» сконцентрирован на настоящем. В межсезонье «Дэвилз» очень здорово укрепили состав. У них прилично повысилась надёжность защиты и вратарской позиции.

Если раньше талантливому Джеку Хьюзу и другим техничным хоккеистам «Нью-Джерси» не хватало подспорья сильных сокомандников, то теперь эта проблема устранена на корню. К клубу присоединились Джонатан Ковачевич, Пол Коттер, Бренден Диллон и Стефан Ноэсен.

Хьюз больше никак не ограничен в творчестве. По итогам минувшего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ звёздный форвард набрал 74 (27+47) очка. В новом сезоне на счету американца пока только две голевые передачи.

«Нью-Джерси» дважды победил «Баффало» (4:1 и 3:1), но уступил «Торонто» (2:4). К предстоящей встрече «Дэвилз» подходят уже хорошо размятые и немного привыкшие к переменам в межсезонье. Для «Вашингтона» же матч станет первым официальным в новом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. «Столичные» — не самый удобный соперник для «Дэвилз». «Кэпиталз» выиграли четыре из пяти последних очных встреч. Хотелось бы верить, что и в этот раз они одержат победу, а Овечкин сможет сократить отставание от достижения Гретцки.

Однако последние несколько лет «Вашингтон» начинает сезон с поражений, а Александр Овечкин не набирает очков. С возрастом ему становится сложнее вливаться в ритм регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» обновился и стал значительно опаснее. Его возглавил Шелдон Киф, и пока что его назначение себя оправдывает. Команда показывает смелый и интересный хоккей на радость болельщикам.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 13 октября 2024 года

Команды в межсезонье преследовали разные цели. «Вашингтон» всё вкладывает в будущее, в то время как «Нью-Джерси» здорово усилился для получения хороших результатов здесь и сейчас. Теперь состав «Дэвилз» намного лучше сбалансирован. У техничных форвардов клуба полностью развязаны руки.

Ставка: победа «Нью-Джерси» в основное время за 2.20.