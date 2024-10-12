«Торонто» — «Питтсбург». Мэттьюс осадит Малкина и Кросби

13 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Питтсбург». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 1.92. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Питтсбург» 13 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Торонто» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» (13.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал 108-й розыгрыш НХЛ. 13 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Скоушабэнк-Арены» померяются силами местный «Торонто» и «Питтсбург». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

В преддверии нового сезона главным тренером «Торонто» стал опытный Крэйг Берюбе. Перед ним поставлены большие задачи. Клуб вправе претендовать на победу в Кубке Стэнли. Он обладает отличной комплектацией состава. Нужно только найти подход к звёздному костяку.

Начали сезон «Мэйпл Лифс» с поражения. Они обидно уступили «Монреалю» (0:1). Подопечные Берюбе безоговорочно владели инициативой. Они нанесли целых 48 бросков, но добрая их половина пришлась «в молоко». Тренер оперативно провёл работу над ошибками и хорошо подготовил игроков к принципиальной встрече с «Нью-Джерси».

Команда быстро исправилась, победив здорово усиливших состав «Дэвилз» со счётом 4:2. Остон Мэттьюс результативными действиями не отметился, но не ровён час, когда он вновь будет забивать, и помногу. Лучший снайпер минувшего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ набирает форму.

Ещё хотелось бы увидеть дебют Никиты Гребёнкина за «Торонто» в официальных матчах. Нападающий здорово показал себя на предсезонке и снискал расположение Берюбе. Однако в основу пробиться будет сложно. Конкуренция очень высокая. Пока что Гребёнкин отправлен в команду «Торонто Марлис» из АХЛ.

У «Питтсбурга» столь же высокой конкуренции за место в старте нет. Он постепенно готовится к смене поколений. Пока у Евгения Малкина и Сидни Кросби есть силы, у клуба имеется возможность подыскивать перспективную молодёжь на замену.

«Пингвинз» начали сезон с сокрушительного поражения. Они крупно и совершенно без шансов уступили «Рейнджерс» (0:6). Следующая игра с «Детройтом» (6:3) тоже сначала складывалась для подопечных Майка Салливана плохо, но курьёзная шайба подстегнула команду и помогла переломить ход встречи.

Одним из главных героев матча стал Евгений Малкин. Он записал на свой счёт два голевых паса. Нападающий стал первым в истории НХЛ россиянином, которому удалось покорить рубеж в 800 результативных передач. На счету ближайших преследователей в лице Александра Овечкина, Сергея Фёдорова и Сергея Зубова нет даже 700 пасов.

У ветеранов «Питтсбурга» ещё есть порох в пороховницах. Их рано списывать со счетов. Во всяком случае, во встречах с середняками и аутсайдерами их опыт и мастерство играют важнейшую роль. В матчах с сильными соперниками – уже сложнее.

Достаточно заглянуть в историю очных встреч для того, чтобы понять — «Питтсбург» не конкурент «Торонто». «Мэйпл Лифс» выиграли четыре из пяти последних матчей, и при этом в трёх случаях победили разгромно, а уступили на выезде.

В предстоящей игре «Торонто» составит подспорье поддержка родных трибун. Поставить на то, что «Мэйпл Лифс» победят «Пингвинз» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Разгромная победа может вдохновить «Питтсбург», но «Торонто» значительно опаснее ищущего свою стихию «Детройта». Совокупная сила состава «Мэйпл Лифс» гораздо выше. У них поистине элитный подбор исполнителей. Постепенно он начинает раскрываться под руководством Берюбе.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Питтсбург» 13 октября 2024 года

«Мэйпл Лифс» набирают ход. Продемонстрировав качественный хоккей, они победили принципиального соперника. Нужно продолжать в том же духе. Дома у «Торонто» есть все шансы обыграть «Питтсбург». Малкину и Кросби стоит отдать должное за игру на высоком уровне, несмотря на возраст, но их эффективность в больших матчах заметно снижается.

Ставка: победа «Торонто» в основное время за 1.92.