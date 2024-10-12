Армения — Северная Македония. Футболистов из РПЛ ждёт провал

И дело даже не в футболистах, а в тренерском подходе.

13 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Армения — Северная Македония. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армян можно с коэффициентом 2.45. Успех македонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Армения — Северная Македония 13 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Армения — Северная Македония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Армения — Северная Македония (13.10.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место сборным. На 13 октября запланировано много интересных встреч 3-го тура группового этапа Лиги наций. Среди прочих выделяется матч, в котором Армения примет Северную Македонию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Несколько хороших по содержанию матчей некогда вселили уверенность в то, что Александр Петраков является подходящим тренером для сборной Армении. Команда показала характер, решение украинского тренера вызвать выступающих в РПЛ футболистов себя полностью оправдало.

Тем не менее армяне не сумели квалифицироваться на Евро-2024. Они заняли четвёртое место в турнирной таблице отборочного турнира. Работа с Петраковым перестала вдохновлять команду. Всё вернулось на круги своя. Снова начались безыдейные игры и потери очков во встречах с андердогами.

Сборная Армении рискует пойти на понижение в Лиге наций. Она разгромила Латвию (4:1), но после этого уступила Северной Македонии (0:2) и сыграла вничью с Фарерскими островами (2:2). Почему Петракова ещё не уволили — загадка. В последних двух играх его подопечные, откровенно говоря, ударили в грязь лицом.

Матч с Северной Македонией — это вообще отдельная история. На 45-й минуте удаление схлопотал ведущий защитник «красных львов» Джоко Зайков. У армян был целый тайм для того, чтобы забить и выиграть. Вместо этого они пропустили два мяча и потерпели поражение.

Если в меньшинстве Северная Македония сумела победить Армению, то на что подопечные Петракова могут рассчитывать в равных составах? На то, что избежать поражения поможет поддержка болельщиков? Она, безусловно, очень важна. Однако с такой игрой претендовать даже на ничью — весьма самонадеянно.

Может быть, выступающие в РПЛ футболисты смогут показать своё мастерство? В прошлой встрече с Фарерскими островами с первых минут на поле вышли Тикнизян, Иву и Арутюнян. Сказалось отсутствие Сперцяна из-за травмы. Но есть шансы, что в предстоящей встрече он выйдет на поле. В 11 матчах этого сезона в РПЛ Эдуард забил пять мячей и сделал два голевых паса.

Северная Македония не может похвастаться стабильностью, но отрезками она смотрится очень собранно и представляет опасность даже для очень сильных соперников. В памяти ещё свежи воспоминания, как «красные львы» сенсационно не пустили Италию на ЧМ-2024.

Сенсацию македонцы сотворили под руководством Благои Милевски. И этот опытный тренер до сих пор возглавляет национальную команду. К Лиге наций специалист подготовил сборную основательно. Она возглавляет турнирную таблицу и имеет отличные шансы пойти на повышение.

Сначала македонцы сыграли на выезде вничью с Фарерскими островами (1:1), хотя владели инициативой и имели все шансы выиграть. Следом «красные львы» победили Армению и внешне очень легко разгромили Латвию (3:0). Они почувствовали запах крови и уже вряд ли станут сбавлять обороты.

Заключить пари на победу Северной Македонии в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. Армяне выиграли лишь одну из пяти последних официальных очных встреч.

С трудом верится, что Петраков сможет открыть у подопечных второе дыхание и что сборная вновь будет радовать победами в матчах с соперниками посильнее. Наставник потерял рычаги управления. Его подопечные показывают посредственный футбол, с которым даже аутсайдеров обыгрывать получается не всегда. Напрашивается отставка украинца.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Армения — Северная Македония 13 октября 2024 года

У сборной Армении закончилось вдохновение. Дальше с Петраковым при такой игре ей не по пути. Если численное преимущество не помогло избежать поражения в последней очной встрече, то и поддержка болельщиков вряд ли спасёт. К тому же македонцы поймали кураж. У них намечается отличный отрезок.

Ставка: победа Северной Македонии за 3.10.