Нокаут по печени и укус за ухо. Самые дикие ставки на бой Бетербиев — Бивол

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Встреча начнётся не ранее 00:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом Бивола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы Бетербиева оценили в 2.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 14.0. Но всё это классика от букмекеров, однако на такое громкое событие есть и другие, более дикие ставки с огромными коэффициентами. Конечно, вероятность, что одна из них зайдёт, ничтожно мала. Но познакомиться с ними однозначно будет интересно.

Сколько дают за рассечение

Букмекеры оценили вероятность рассечения у одного из боксёров коэффициентом 1.45. С учётом того, насколько Бетербиев хороший панчер и каким мощным ударом обладает, такой вариант может зайти. Даже Дмитрий может нанести рассечение Артуру, если бой будет длиться дольше 11 раундов, а на протяжении них боксёры будут разбивать друг друга.

А вот рассечение после удара головами почти невозможно. Поэтому и коэффициент на этот исход составляет 6.40. Всё-таки на ринге сойдутся настоящие профессионалы, поэтому возникновение подобных ошибок практически невозможно.

Нокаут ударом по печени

Вероятность нокаута ударом по корпусу букмекеры оценили коэффициентом 7.80. Если Бетербиев выиграет нокаутом по печени – сыграет 11.0. И в этой ставке есть смысл. Артур на одном из чемпионатов по юниорам в Дагестане проиграл как раз таким ударом, после чего отрабатывал его тысячи раз, вернулся и выиграл чемпионат республики, побеждая соперников нокаутами по печени.

В 2011-м на чемпионате мира в Баку БТР отправил в нокдаун Усика, пробив украинцу печень, но для победы этого не хватило. На следующий год на Олимпиаде он вновь встретился с Александром, снова пробил печень, соперник присел, но судьи зафиксировали удар ниже пояса и сняли баллы с Бетербиева.

В 2021 году Артур оформил нокаут по печени в поединке с Маркусом Брауном в девятом раунде. Бетербиеву придётся использовать любые методы, чтобы перехитрить расчётливого Бивола. Вполне возможно, что он будет ориентироваться на удары по корпусу. А вот в то, что на такое способен Дмитрий, не верится совсем. Поэтому и коэффициент на такое событие – 25.0.

Кстати, если Бетербиев действительно будет ориентироваться на пробитие корпуса Бивола, то удар запросто может соскользнуть ниже пояса, или рефери ошибётся. Поставить, что в поединке будет зафиксирован удар ниже пояса, можно с коэффициентом 1.85.

Не успеете и глазом моргнуть

Ставки, что поединок завершится в 1-2-м раунде, принимают за 68.0. В таком титульном статусе, когда сходятся два лучших боксёра в своей категории, не знающие поражений, такой вариант событий практически исключён. Последний раз во втором раунде Бетербиев заканчивал поединок с Джо Смитом-младшим в 2022 году, но уровень несопоставим.

Бивол так вообще забыл, что такое ранняя победа. В 2017 году он нокаутировал Трента Броадхёрста в первом раунде, после чего девять его боёв подряд доходили до 12-го раунда. В общем, ставка выглядит нелепой. Можно, конечно, рассмотреть нокдаун в первом раунде за 20.0, но это тоже маловероятно. А вот ставка, что оба бойца побывают в нокдауне на протяжении всего боя, за 10.0, выглядит уже более реалистичной.

Как у Майка Тайсона или в блокбастере

Самой безумной выглядит ставка, что один из боксёров укусит другого за ухо, с коэффициентом 50.0. Вряд ли Бетербиев и Бивол соберутся пародировать Тайсона и Холифилда. Они подходят к поединку на уважении друг к другу и доказали это на пресс-конференции. Поэтому такой вариант исключён.

Также нелепо выглядит вариант ставки, предложенной от букмекеров, на то, что оба боксёра одновременно побывают в нокдауне или нокауте, за 50.0. Оба подходят к поединку расчётливо, будут читать друг друга, искать слабые стороны, чтобы ими воспользоваться. Ждёт ли нас бескомпромиссная рубка? Вряд ли.

Есть и вариант ставки с возможным снятием очков у одного из бойцов за 11.0. В условиях огромной ответственности за результат, напряжения может произойти что-то неординарное. Всё-таки нервы сдают у многих боксёров. Тот же случайный удар ниже пояса.

Теперь вы знаете всё о самых невероятных предложениях от букмекеров. Не сомневаемся, что кому-то ближе риск. Огромные коэффициенты сманивают даже самых устойчивых. Ну а лучше всего рассматривать традиционные варианты с победами и тоталами. В любом случае желаем удачи и приятного просмотра!

Ставка 1: рассечение у одного из боксёров за 1.45.

Ставка 2: будет зафиксирован удар ниже пояса за 1.85.

Ставка 3: победа Бетербиева ударом по корпусу за 11.0.

Ставка 4: оба бойца побывают в нокдауне за 10.0.