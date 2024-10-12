Казахстан — Словения. Команда Черчесова выступит лучше, чем в Австрии

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого вызвали в национальные команды. В воскресенье, 13 октября, стартует программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих обращаем внимание на матч Казахстан — Словения, который пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Казахстан — Словения 13 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Словении предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа сборной Казахстана доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20 — менее 20% вероятности. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:0 в пользу словенцев, хотя допускают и ничейные 1:1.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Казахстан — Словения (13.10.2024)

Явно не этого ожидали многие от сборной Казахстана после трудовой нулевой ничьей со сборной Норвегии во главе с опасным Эрлингом Холандом на старте нового цикла Лиги наций. Однако во 2-м туре команда получила 0:3 как раз от сборной Словении, а в последнем туре неудачно съездила в гости к сборной Австрии. Кстати, это поражение со счётом 0:4 выглядит ещё более болезненно.

Подопечные Станислава Черчесова откровенно провалились. Во-первых, позволили создать очень много моментов у собственных ворот. Во-вторых, что не менее страшно, сами толком ничего не создали. Взгляните хотя бы на статистику ударов по воротам — 26 против 4 в пользу австрийцев. Главный тренер объяснил этот разгром большим количеством ошибок. Логично.

Впрочем, после такого ледяного душа казахстанцы, вероятно, придут в себя. Особенно на домашнем поле, где каждая кочка знакома. Особенно на фоне не самой удачной выездной статистики соперника. Сборная Словении была хороша на чемпионате Европы: вышла из группы и пропустила от сборной Португалии в 1/8 финала лишь в послематчевой серии пенальти (0:0, 0:3 пен.).

При этом за время сентябрьской паузы словенцы успели добыть ничью с Австрией (1:1) и разгромили Казахстан (3:0). Однако в прошлом туре на выезде проиграли со счётом 0:3 Норвегии. Причём по делу. Пропустили уже на седьмой минуте и в целом смотрелись чуть хуже. А во время квалификации ЧЕ-2024 не лучшим образом выступали в гостях у Финляндии, Дании и Северной Ирландии.

Кстати, в прошлой очной встрече в Казахстане сборная Словении сумела выиграть, но разница в счёте была минимальная — 2:1. Причём пропустили гости первыми, пришлось отыгрываться. Тогда казахстанской командой руководил Магомед Адиев. Мы знаем Станислава Черчесова как хорошего мотиватора, настроить на борьбу своих подопечных он тоже может.

Исходя из коэффициентов, можно увидеть, что букмекеры считают так же. Они не верят в разгром хозяев гостями. Вот только и сенсации здесь ждать не стоит, если учитывать не самые стабильные результаты казахстанцев. Ничья уже будет достижением, но, скорее всего, словенцы выиграют с небольшим преимуществом. Что-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу гостей здесь может быть.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и Словения не проиграет за 2.12.