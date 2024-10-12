Финляндия — Англия. Беллингем исправится за домашнее фиаско

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого вызвали в национальные команды. В воскресенье, 13 октября, стартует программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих обращаем внимание на матч Финляндия — Англия, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Финляндия — Англия 13 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.36, что даже приблизительно переваливает за 70% вероятности. Победа сборной Финляндии же доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90 — чуть больше 10% вероятности. В ничейный исход тоже не особо верят, коэффициент находится в районе 5.30.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.74. Причём голы в обе стороны можно найти с коэффициентом 2.07 (менее 50% вероятности). Наиболее вероятным является счёт 2:0 в пользу английской сборной.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Финляндия — Англия (13.10.2024)

Кто бы мог подумать, что после трёх туров во второй группе среди представителей Лиги В сборная Англии не будет единолично лидировать с внушительной разницей забитых и пропущенных голов? А сборная Англии действительно идёт лишь на втором месте, забив за три матча пять мячей при двух пропущенных. Вопросы к команде естественны.

Если со сборными Ирландии и Финляндии англичане спокойно справились, в обоих случаях выиграв со счётом 2:0, то октябрьский международный сбор начали, мягко говоря, неудачно. На домашнем «Уэмбли» уступили со счётом 1:2 сборной Греции. Хотя тут надо отдать должное и грекам, которые показали себя хорошо, даже забили первыми после перерыва.

Конечно, стоит сказать, что Ли Карсли тренирует команду временно. Вполне вероятно, английские футболисты просто ждут нового наставника. Кроме того, не стоит исключать варианта с лишней осторожностью. Впереди у звёзд Англии матчи в еврокубках на клубном уровне. И это гораздо важнее Лиги наций, которая фактически заменяет международные товарищеские игры.

В любом случае сборную Финляндии это не спасёт. Финляндия ярко себя показала во время квалификации ЧЕ-2024, даже могла поспорить за путёвку в финальный раунд в Германии. Однако после того — сплошное разочарование. В пяти последних матчах, включая два товарищеских, команде удалось добиться всего одной ничьей при четырёх поражениях. Хотя соперники не всегда были грозные.

Более того, ещё недавно относительно крепкая оборона сейчас часто ошибается. За пять последних матчей финны пропустили 13 мячей: четыре — от Португалии (2:4), три — от Греции (0:3), по два — от Шотландии (2:2), Ирландии (1:2) и как раз Англии (0:2). И есть все основания полагать, что пропустят как минимум два снова.

Победа сборной Англии с форой (-1.5) выглядит интересно. Особенно после того, как англичане потерпели фиаско накануне на домашнем поле. Скорее всего, они попробуют с ходу взять инициативу в свои руки в Хельсинки и забьют по мячу в каждом из таймов. С учётом того, что финны чаще пропускают после перерыва, можно проверить и ставку «второй тайм результативнее первого».

Ставка 1: победа Англии с форой (-1.5) за 2.00.

Ставка 2: второй тайм результативнее первого за 1.98.