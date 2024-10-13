Экспресс с коэффициентом 5.60: сборная Греции воодушевлена победой над Англией

Скоро международные турниры вновь уйдут на перерыв, а пока наслаждаемся матчами сборных. Представляем вашему вниманию экспресс на встречи в Лиге наций, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Финляндия — Англия

Если со сборными Ирландии и Финляндии англичане спокойно справились, в обоих случаях выиграв со счётом 2:0, то октябрьский международный сбор начали, мягко говоря, неудачно. На домашнем «Уэмбли» уступили со счётом 1:2 сборной Греции. Конечно, стоит сказать, что Ли Карсли тренирует команду временно. Вполне вероятно, английские футболисты просто ждут нового наставника.

В любом случае сборную Финляндии это не спасёт. Финляндия ярко себя показала во время квалификации ЧЕ-2024, даже могла поспорить за путёвку в финальный раунд в Германии. Однако после того — сплошное разочарование. За пять последних матчей финны пропустили 13 мячей: четыре — от Португалии (2:4), три — от Греции (0:3), по два — от Шотландии (2:2), Ирландии (1:2) и как раз от Англии (0:2). И есть все основания полагать, что пропустят как минимум два снова.

Победа сборной Англии с форой (-1.5) за 1.85 выглядит интересно. Особенно после того, как англичане потерпели фиаско накануне на домашнем поле. Они будут дополнительно мотивированы.

Прогноз на матч Австрия — Норвегия

Набрав всего лишь одно очко в двух матчах на выезде в сентябре, в том числе уступив норвежцам (1:2), австрийцы продемонстрировали свой высокий уровень, разгромив сборную Казахстана (4:0). У Ральфа Рангника очень сильный состав, в котором хватает мастеров в атаке. Например, Кристоф Баумгартнер или Марсель Забитцер.

Эрлинг Холанд вернулся на международную арену, чтобы проявить себя во всей красе в Лиге наций. Сколько бы голов не забивал нападающий «Ман Сити», а пробиться на прошлый Евро со сборной ему не удалось. Но постепенно состав сборной Норвегии крепчает, появляются индивидуально техничные и сильные игроки. В минувшей встрече «свёрла» разгромили Словению (3:0).

Однозначно нас ожидает очень интересная встреча. Команды показывают хороший атакующий футбол, но только в играх с равными соперниками. Это как раз тот случай. Последний очный матч закончился победой Норвегии – 2:1. Ожидаем чего-то похожего и в этот раз. Поставим на «обе забьют» за 1.70.

Прогноз на матч Греция — Ирландия

Греки в прошлом матче совершили настоящую сенсацию, обыграв сборную Англии (2:1). Они были самоотверженны и запредельно мотивированы. Как итог, у «пиратского корабля» девять очков и он возглавляет группу 2 Лиги В. Есть отличные шансы подняться на следующую ступеньку. Включая победу над «тремя львами», у Греции серия из трёх выигранных встреч.

Ирландия в своём последнем матче добыла волевую победу над Финляндией (2:1). Команда забила свои два мяча во втором тайме, отыгравшись с 0:1. Кстати, это первая победа Хеймира Хадльгримссона во главе «зелёных». До этого его подопечные уступили в двух встречах – Англии (0:2) и как раз Греции (0:2).

Если «пиратский корабль» обыгрывал ирландцев на выезде, то что сделает с ними дома? Плюс представляете, как будут воодушевлены греки после победы над Англией? Поставить на победу Греции можно за 1.78.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Англии с форой (-1.5) над Финляндией за 1.85.

Ставка 2: обе забьют во встрече Австрия – Норвегия за 1.70.

Ставка 3: победа Греции над Ирландией за 1.78.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.70 Х 1.78 = 5.60.