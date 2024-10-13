«Металлург» — «Ак Барс». Разин на подъёме, у Гатиятулина спад

Магнитогорцы выиграли пять из шести последних матчей. У казанцев три поражения подряд, два из которых разгромные.

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.47. Шансы казанцев эксперты оценили в 2.47.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 14 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» (14.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

На 14 октября в КХЛ запланированы четыре встречи. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске местный «Металлург» примет «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

После невзрачного начала сезона «Металлург» начал приходить в себя. В последних шести матчах он уступил только раздухарившемуся «Торпедо» (4:5). Победили подопечные Андрея Разина «Ладу» (2:1), ЦСКА (7:0), «Спартак» (5:2), московское «Динамо» (5:3) и «Авангард» (4:2).

В соперниках было много сильных команд, но магнитогорцы набрали настолько хороший ход, что им стало всё равно, кого обыгрывать. Чемпион КХЛ вернулся в прежнее русло. Он стремительно навёрстывает упущенное, шаг за шагом совершенствуя командный хоккей.

У ряда хоккеистов наблюдается подъём. Больше прочих прибавил Никита Михайлис. В последних пяти матчах он забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. Когда-то нападающий был лидером «Барыса». Теперь он становится ведущим игроком магнитогорского «Металлурга».

У команды Разина заметно улучшились дела с результативностью. Помимо Никиты Михайлиса, радуют Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Валерий Орехов и Робин Пресс. У тренера в подспорье куча техничных хоккеистов, обладающих отличным завершением и видением площадки.

У «Ак Барса» не менее приличная комплектация состава. Выделяются высокой результативностью Ник Петан, Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов и Артём Галимов. В частности благодаря их стараниям команда из Казани здорово начала сезон. У неё было только два поражения в 10 матчах.

Если «Металлург» прибавил на последнем отрезке, то у «Ак Барса», наоборот, наблюдается спад. Подопечные Анвара Гатиятулина проиграли располагающемуся в самом низу сводной таблицы КХЛ «Амуру» (1:2), а затем разгромно уступили «Сибири» (3:6) и «Спартаку» (0:3).

Красно-белые обыграли казанцев в Москве впервые за четыре года. Отдельно стоит отметить отличную игру их голкипера Дмитрия Николаева. Впрочем, если бы у «Спартака» лучше работало большинство и хуже выручал Амир Мифтахов, «Ак Барс» мог бы уступить крупно.

«Металлург» не упустит возможности воспользоваться уязвимыми местами «Ак Барса». Казанцы наверняка постараются сделать всё для того, чтобы прервать серию поражений. Однако в последнее время у «барсов» стало многое не получаться. Приятный вкус побед сменился на горечь поражений.

Поставить на итоговую победу магнитогорцев в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. «Металлург» будет подгонять вперёд поддержка болельщиков. Для угодившего в чёрную полосу «Ак Барса» матч наверняка станет большим испытанием.

Анвар Гатиятулин заявил, что его команда упустила рисунок игры, который приносил успех в сентябре. Тренер отметил, что, пока была свежесть, его подопечные показывали активный хоккей и заставляли соперников ошибаться. Теперь они сами допускают много брака, рефлекторно упрощают игру и дарят много пространства.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 14 октября 2024 года

Команда из Магнитогорска разошлась не на шутку. Разин нашёл победную тактику. Она редко даёт осечки. Дома у «Металлурга» есть отличные шансы победить «Ак Барс», который в последнее время смотрится невзрачно. Казанцы потратили много энергии в самом начале сезона и теперь расплачиваются за это поражениями с большим количеством брака и пропущенных шайб.

Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 1.90.