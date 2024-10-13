Грузия — Албания. Хвича сохранит для команды первое место

14 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Албания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 2.03. Успех албанцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Грузия — Албания 14 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Грузия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Албания (14.10.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 14 октября запланировано много интересных встреч 4-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси Грузия примет Албанию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Грузии прогрессирует под внимательным и чутким руководством Вилли Саньоля. Нелегко подобрать тактику, которая поможет перехитрить французского специалиста. Он очень требователен к футболистам, но здоровая прагматичность и порядок приводят к хорошим результатам.

«Крестоносцы» сумели пройти отбор на Евро-2024 и добрались до 1/8 финала турнира. Теперь у них есть неплохие шансы пойти на повышение в Лиге наций. Подопечные Вилли Саньоля возглавляют турнирную таблицу. Они разгромили крепкую Чехию (4:1) и обыграли как раз Албанию (1:0) на выезде.

Недооценили грузины выступившую полуосновным составом Украину (0:1). Они не показали той игры, которую мы привыкли от них видеть. Обычно «крестоносцы» давят на самые уязвимые места соперников и вырывают победу на характере. Во встрече с жёлто-синими они были недостаточно агрессивны и собранны.

Не впечатлил и лидер национальной команды Хвича Кварацхелия. Хотя в семи встречах в чемпионате Италии он забил три мяча и отдал два голевых паса. В частности благодаря стараниям бывшего футболиста «Рубина» «Наполи» возглавляет турнирную таблицу первенства. По итогам сентября грузин был признан лучшим игроком Серии А.

В матче с Албанией Хвича должен выступить лучше, чем в игре с Украиной. Поддержка болельщиков обязана придать ему сил и энергии. Обычно за сборную Кварацхелия забивает часто. Хотя у Вилли Саньоля любой может стать героем встречи. На Евро-2024, например, выстрелил Жорж Микаутадзе.

У сборной Албании успехи хуже, чем у Грузии, но на дистанции также отчётливо прослеживается качественный рост национальной команды. На Евро-2024 красные и чёрные провалились, но тот факт, что они сумели раздобыть путёвку на турнир, уже говорит о многом.

Шансы сохранить прописку в текущей группе Лиги наций у Албании хорошие. О повышении говорить не приходится, потому что Грузии и Чехии конкуренцию она проигрывает. Команда победила только Украину (2:1), а в двух других встречах потерпела закономерные поражения.

Несмотря на то что встреча с грузинами проходила в Албании, красно-чёрные уступили сопернику по всем ключевым параметрам. Они нанесли восемь ударов, но ни один из них не пришёлся в створ. Подопечные Вилли Саньоля плотно опекали соперников и мало что позволяли сделать у своих ворот.

В той встрече не принимал участия результативный нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Зато он сыграл в матче с Чехией, но помочь национальной команде никак не сумел. По сути, игра шла в одни ворота. Соперник доминировал. Вряд ли Даку спасёт от поражения в грядущем матче.

Поставить на победу Грузии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. История очных встреч всецело на стороне «крестоносцев». Они выиграли три из пяти последних матчей (включая товарищеские).

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Грузия — Албания 14 октября 2024 года

Обе сборные в последнее время здорово прибавили, но у грузин прогресс более заметный и глобальный. И многое Вилли Саньоль ещё может улучшить. Если на выезде «крестоносцы» сумели победить Албанию, то дома они тем более должны выиграть. История очных встреч отнюдь не на стороне красно-чёрных.

Ставка: победа Грузии за 2.03.